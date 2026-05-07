放送開始『豊臣兄弟！』

2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟！』不穏すぎる冒頭シーンがコチラ

ドラマが盛り上がりを見せる中、ストーリーを華やかに彩るキャストの扮装写真が続々と公開されています。

今回は、信長と対抗する西国の武将をご紹介！

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【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

毛利輝元（もうり・てるもと）



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

ーー安芸（広島県）の戦国大名・毛利家の当主で、毛利元就の孫。

西国へ侵攻してきた信長に対抗する。

領国の安泰を第一と考えている。

＜毛利輝元・濱正悟さんコメント＞

■出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。

群雄割拠な戦国に飛び込めることを想像したとき、嬉しい武者震いで滾（たぎ）りました。

諸説ありな史実。

今作での輝元は、冷静で実直な印象です。

「豊臣兄弟！」ならではの毛利輝元を追求し慎重かつ丁寧に演じて参ります。

■実際に現場に入ってみてのご感想を教えてください。

裏切りが多く、いつ何時も命懸けな時代。

緊張感を大切に現場に臨みました。

言葉の強さ、間、目線など、細かく擦り合わせながら、「豊臣兄弟！」に毛利輝元として

軌跡を残せることを非常に有意義で光栄に思います。

なお、新キャスト発表を受けて、SNSでは既に多くのコメントが。

「『舞いあがれ』や『ばけばけ』に続いて。見事にNHK御用達俳優になって嬉しい」「半分弱さん、えらいご出世！」「落ち着いた雰囲気の中にしっかりした存在感を出してきそう」といったコメントが見られました。

『鎌倉殿の13人』の平維盛役に続き、2作目の大河出演となる濱正悟さん。

濱さん演じる毛利輝元が、どのような存在感を放つのか期待が高まっています。

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【放送予定】

［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分

［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分

［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分

【作】八津弘幸

【音楽】木村秀彬

【語り】安藤サクラ

【出演】仲野太賀 池松壮亮 他

【時代考証】黒田基樹、柴 裕之

【制作統括】松川博敬、堀内裕介

【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）

【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正

【公式サイト・SNS】

https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P52L88MYXY

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