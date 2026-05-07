『ばけばけ』の「半分弱」で話題になったあの俳優が大河ドラマ出演へ。信長に対抗する毛利輝元役に「嬉しい武者震いが…」『豊臣兄弟！』キャスト紹介
放送開始『豊臣兄弟！』
2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。
＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟！』不穏すぎる冒頭シーンがコチラ
ドラマが盛り上がりを見せる中、ストーリーを華やかに彩るキャストの扮装写真が続々と公開されています。
今回は、信長と対抗する西国の武将をご紹介！
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【物語】
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！
主人公は天下人の弟・豊臣秀長。
歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！
毛利輝元（もうり・てるもと）
（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）
ーー安芸（広島県）の戦国大名・毛利家の当主で、毛利元就の孫。
西国へ侵攻してきた信長に対抗する。
領国の安泰を第一と考えている。
＜毛利輝元・濱正悟さんコメント＞
■出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
群雄割拠な戦国に飛び込めることを想像したとき、嬉しい武者震いで滾（たぎ）りました。
諸説ありな史実。
今作での輝元は、冷静で実直な印象です。
「豊臣兄弟！」ならではの毛利輝元を追求し慎重かつ丁寧に演じて参ります。
■実際に現場に入ってみてのご感想を教えてください。
裏切りが多く、いつ何時も命懸けな時代。
緊張感を大切に現場に臨みました。
言葉の強さ、間、目線など、細かく擦り合わせながら、「豊臣兄弟！」に毛利輝元として
軌跡を残せることを非常に有意義で光栄に思います。
なお、新キャスト発表を受けて、SNSでは既に多くのコメントが。
「『舞いあがれ』や『ばけばけ』に続いて。見事にNHK御用達俳優になって嬉しい」「半分弱さん、えらいご出世！」「落ち着いた雰囲気の中にしっかりした存在感を出してきそう」といったコメントが見られました。
『鎌倉殿の13人』の平維盛役に続き、2作目の大河出演となる濱正悟さん。
濱さん演じる毛利輝元が、どのような存在感を放つのか期待が高まっています。
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【放送予定】
［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分
［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分
［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分
【作】八津弘幸
【音楽】木村秀彬
【語り】安藤サクラ
【出演】仲野太賀 池松壮亮 他
【時代考証】黒田基樹、柴 裕之
【制作統括】松川博敬、堀内裕介
【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）
【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正
【公式サイト・SNS】
https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P52L88MYXY
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Instagram：nhk_toyotomi