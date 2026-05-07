京都ハンナリーズが小野龍猛やジョーダン・ヒースら5選手の退団を発表…古川孝敏は移籍先決定、4名は自由交渉リストへ

5月7日、B1西地区の京都ハンナリーズは、古川孝敏、小野龍猛、ラシードファラーズ、アイラ・ブラウン、ジョーダン・ヒースの5選手が、契約満了に伴い2025－26シーズン限りで退団することを発表した。

現在38歳の古川は、2024－25シーズンに京都へ加入。在籍2年目の今シーズンは52試合に出場し、1試合平均8.9得点を記録。3ポイント成功率はBリーグレギュラーシーズンにおけるキャリアハイとなる39.3パーセント（75/191）をマークした。なお、古川はすでに移籍先が決定しており、自由交渉選手リストには公示されず、後日移籍先クラブより正式発表が行われる。

また、元日本代表の小野と、川崎ブレイブサンダースで長く活躍したヒースも、加入から2シーズンで京都を離れることとなった。さらに、3シーズン在籍したラシード、今シーズン途中にアルバルク東京から加入した帰化選手のブラウンも退団。古川を除く4選手は、本日5月7日15時に自由交渉選手リストへ公示される。

今回の発表に際しての、各選手のコメントは以下の通り。

■小野龍猛



「ハンナリーズブースターの皆様、そして日頃よりお世話になってるパートナー企業の皆様、2シーズンたくさんの応援ありがとうございました！！



この2シーズンなかなか自分自身の活躍を皆様にお見せすることができず、すごく悔しく思っていますが、それでも皆様の応援が自分の背中を押してくれました！本当にありがとうございました！



まだまだ頑張りたいと思います。また皆様に会える日を楽しみにしてます！！」

■ラシードファラーズ



「リリースの通り、今シーズンでチームを離れる事になりました。



膝の怪我から復帰した今シーズン、うまくいった日も思うようにいかなかった日もありました。その一つひとつの時間の中で、自分にとって何が大切なのか、日々どのように努力し続けるべきかを問い続けながら過ごしてきました。



京都に来てから3シーズン、一緒に戦った選手、スタッフ、フロントスタッフの皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。そして、何より試合の日も練習の日も僕が怪我の時もどんな時も変わらず応援してくれ、支えてくださったファンの皆様、本当にありがとうございました。



皆様の応援はこれから先もずっと自分の力になります！来シーズン、チームは違いますが、僕らしくがんばりますので引き続き応援していただけたら嬉しいです！3シーズンありがとうございました！



ハンナリーズブースターの皆様が大好きです！！！」

■古川孝敏



「いつもご支援、ご声援をいただき、ありがとうございます。この度京都ハンナリーズを退団することになりました。



はじめに、京都ハンナリーズに携わるすべての皆様に感謝申し上げます。



この2シーズン、会場でどんな時も声を出し、僕らを支えてくれたファン・ブースターの皆様の声援は本当に忘れられません。



アウェイにも多くの方が来てくださりました。心から感謝しています。



チームは離れてしまいますが、これからも皆様のために、バスケットを愛している多くの方のために闘っていきたいと思います。



京都の皆様、本当にありがとうございました。」

■アイラ・ブラウン



「京都ハンナリーズ、サポーター、ブースターの皆様、パートナー企業の方々、フロントの皆様に心から感謝をお伝えしたいです。自分ができる限りの形で関わらせていただけて本当に感謝しています。



とても難しいシーズンにはなりましたが、京都ハンナリーズに関わる皆様の今後のご活躍を祈っています。



感謝を込めて



ブラウン アイラ」

■ジョーダン・ヒース



「もっと良い結果で応えたかったと思います。厳しい今シーズンを通して、絶え間ないサポートをしていただき、ファンの皆様ありがとうございました。」