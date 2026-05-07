ジャギのヘルメットで酒を呑む！北斗の拳「ジャギのぐい呑み」
精密鋳造メーカーである株式会社キャステムは、漫画『北斗の拳』に登場する「ジャギ」の象徴的なヘルメットを、独自の精密鋳造技術でぐい呑みにした商品「ジャギのぐい呑み」を発売する。2026年5月8日（金）の10時より、国内EC『キャステム楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/ironfactory-castem/192/)』、越境EC『ebay（https://www.ebay.com/itm/287272945084）』、実店舗『meta mate 誠品生活日本橋店(https://www.metamate.jp/)』ほかにて、税込9,900円で販売を開始する。
■精密鋳造技術で再現
創業55年のキャステムが「精密鋳造技術（ロストワックス製法）」にてステンレスで製作した。精密鋳造は一般的な「鋳物（いもの）」とは異なり、繊細でしなやかなカタチを生み出すことに特化した鋳造法となっている。
金属製ならではの、ズッシリとした重量感も魅力だ。
■こだわりの造形
ジャギのヘルメットの特徴的な造形を活かしつつ、酒器として使いやすいよう、こぼれにくさや呑みやすさにも配慮してデフォルメしている。
専用の木製台座が付属し、安定して飾ることができる。
ジャギになりきった気分でお酒を楽しめる、遊び心のあるぐい呑みに仕上がった。
■「俺の名を言ってみろ！！」と、叫びたくなるかも
「俺の名を言ってみろ！！」と、叫びたくなるかもしれないが、お酒は適量でお楽しみください。
＜商品概要＞
品名 ：ジャギのぐい呑み
販売価格 ：9,900円（税込）
素材 ：ステンレス（焼付塗装）
サイズ ：縦65mm×幅55mm×高さ65mm
容量 ：50ml
重量 ：約280g
※使用上の注意
・火のそばや高温になる場所に置かないで下さい
・電子レンジ、オーブン、食洗機、冷蔵庫は使用しないで下さい
・小さなお子様の手の届かない場所で保管して下さい
・本来の用途以外に使わないで下さい
・無理な力や衝撃を与えると、変形や破損の原因になる。また万が一、変形・破損した場合はご使用を中止して下さい
・飲み物を入れた状態で長時間放置しないで下さい
・職人の手作業で製造している為、個体差がある
・使用後は中性洗剤をつけたスポンジなどで洗浄し、水気をよく拭き取って乾燥させて下さい
＜国内販売サイト＞
・楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/ironfactory-castem/192/
・Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY7SDKFQ
・キャステム販売サイト
https://www.ironfactory-castem.com/SHOP/CI10072.html
【海外販売サイト】
・ebay（海外）
https://www.ebay.com/itm/287272945084
・Shopee台湾
https://shopee.tw/product/684526098/57058853377/
・Shopeeシンガポール
https://shopee.sg/product/1639031774/49608878025/
・Shopeeフィリピン
https://shopee.ph/product/1639033585/54158862873/
・Shopeeマレーシア
https://shopee.com.my/product/1639036110/28044600038/
・Shopeeブラジル
https://shopee.com.br/product/1639034389/58258869544/
■「ジャギのぐい呑み」製品情報
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販売価格 ：9,900円（税込）
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サイズ ：縦65mm×幅55mm×高さ65mm
容量 ：50ml
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・本来の用途以外に使わないで下さい
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・飲み物を入れた状態で長時間放置しないで下さい
・職人の手作業で製造している為、個体差がある
・使用後は中性洗剤をつけたスポンジなどで洗浄し、水気をよく拭き取って乾燥させて下さい
＜国内販売サイト＞
・楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/ironfactory-castem/192/
・Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY7SDKFQ
・キャステム販売サイト
https://www.ironfactory-castem.com/SHOP/CI10072.html
【海外販売サイト】
・ebay（海外）
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・Shopee台湾
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・Shopeeシンガポール
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・Shopeeブラジル
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