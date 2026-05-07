&TEAM K¤¬Èþ¤·¤¤¶äÈ±¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à»Ñ¤Ç¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡ÙÆäÀ¿»ÎÏº¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¡ª¡ÖÆä¤¯¤ó¤½¤Î¤â¤Î¡×¡Ö¥¢¥Ë¥á¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¼Ì¿¿¡Û&TEAM K¤¬¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡ÙÆä¤ËÊ±¤·¤ÆÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡ª¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¥Áー¥àV①～④
&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤ÎK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬±Ç²è¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù(8·î7Æü¸ø³«)¤Ç±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦ÆäÀ¿»ÎÏº¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¢£&TEAM K¤¬Æä¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¡×¤È¥»¥ë¥Õ¥£ー»£±Æ
5·î6Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Æä¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ーÎòÈ¾Ç¯¤Ê¤¬¤é·å³°¤ì¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥»¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ë°Û¼¡¸µ¤ÎÅ·ºÍFW¡£K¤Ï¶äÈ±¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÅ»¤Ã¤ÆÆä¤ÎÊ±¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢2Ëç¤Î¥»¥ë¥Õ¥£ー¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£Í¥¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤òÇÁ¤¹þ¤ß¡¢2ËçÌÜ¤Ç¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¯¥Ôー¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ÇK¤Ï¡ÖHappy birthday Nagi ÆäÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¡×¤È¡¢Çò¤È¥°¥ìー¤Î¥Ïー¥È¥Þー¥¯¤òÅº¤¨¤Æ¡¢Æä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡ÖKÆä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö±Ç²è¸ø³«³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¤¨¡ª¡ª¡×¡Ö°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¥¥ã¥é°¦¤È¤Æ¤â´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¥±¥¤¤¯¤ó¤ÏÆä¤¯¤ó¤½¤Î¤â¤Î¤À¡×¡ÖÆä¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£±Ç²è¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¸æ±ÆÎè²¦Ìò¤Î¹Ë·¼±Ê¤âÆä¤ò½ËÊ¡
¤Ê¤ª±Ç²è¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¡¢K¤ÎÅê¹Æ¤ò¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç°úÍÑ¡£¤Þ¤¿Æä¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤ë¸æ±ÆÎè²¦Ìò¤ò±é¤¸¤ë¹Ë·¼±Ê¤â¡¢¥¹¥Èー¥êー¥º¤ÇK¤Ë¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤Ä¤ÄÆä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£