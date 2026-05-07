【「転生幼女は愛猫とのんびり旅をする」1巻】 5月7日 発売 価格：880円

「転生幼女は愛猫とのんびり旅をする」書影

【拡大画像へ】

竹書房は、原作・茨木野氏、漫画・柊木蓮氏によるマンガ「転生幼女は愛猫とのんびり旅をする」1巻を5月7日に発売した。価格は880円。

本作は、愛猫・ましろを助けるために事故に遭ってしまった社畜OL・黒姫寧子が、ましろとともに異世界へ転生する作品。なぜか幼女になった彼女だったが、ましろが猫の神さまだったことが判明し……。

【試し読み】【あらすじ】

愛猫・ましろを助けようとして事故に遭ってしまった社畜OLの黒姫寧子。

神さまの取り計らいでましろとともに異世界へ転生するが、なぜか幼女に!?

さらに聖女召喚に巻き込まれた挙げ句、魔物がうろつく奈落の森《アビス・ウッド》に捨てられて大ピンチ!

しかし、実はましろが猫の神さまだったことが判明して……?

過酷な異世界だけど、最強の愛猫と一緒にのんびり気ままな旅を楽しみます♪

【見どころ】

撫でたくなるほどのふわふわ感、にぎにぎしたくなるお手々…

白猫・ましろが最高にキュートで癒されること間違いなしです！！

可愛さも強さもSSS級な、にゃんこと幼女の異世界冒険ライフをお楽しみください♪

【書店特典】