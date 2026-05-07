100均で可愛いの見つけたよ〜！「コレ本当に書けるの…？」おもちゃみたいな文房具

ダイソーで見つけた香り付き蛍光ペンは、見た目の可愛さに思わず驚くユニークな文房具。まるでミニチュアドリンクのようなデザインで、振ると中の粒がシャカシャカ動く遊び心も満載です。実際に蛍光ペンとして使えるだけでなく、フルーティーな香りがふんわり広がり、勉強や仕事の合間にちょっとした癒しを与えてくれます♡

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商品情報

商品名：蛍光ペン（タピオカ型）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480575384

まるでおもちゃみたい！タピオカドリンク風の文房具がおもしろい♡

ダイソーの文具売り場で、思わず二度見してしまうユニークな文房具を発見しました。

今回ご紹介するのは、その名も『蛍光ペン（タピオカ型）』。ぱっと見はタピオカミルクティーのミニチュアのようで、「これ本当に書けるの？」と疑ってしまうほどの可愛さです。

カップの中にはタピオカのような粒が入っていて、振るとシャカシャカと動く遊び心たっぷりのデザインになっています。早速使っていきましょう♪

フルーティーな香りがする！ダイソーの『蛍光ペン（タピオカ型）』

ドリンク部分を引き抜くと中から蛍光マーカーが登場する仕組み。見た目の良さだけでなく、ノートや資料のライン引きにもちゃんと使えるアイテムです。

実際に使ってみると、パープル系のラインが引けました。持ちやすさや書きやすさよりも、楽しさや可愛さが魅力の、いわば気分を上げてくれる文房具といった印象です。

さらに面白いのが、書いた線からフルーティな香りが漂うこと。今回使ったペンはぶどう系の香りです。

子供の頃に流行っていた香り玉のような、どこか懐かしい香りがふんわりと広がります。勉強や仕事の合間にふと香ると、ちょっとしたリフレッシュにもなりそうです。

今回はダイソーの『蛍光ペン（タピオカ型）』をご紹介しました。

カラーバリエーションも複数あるので、つい全種類集めたくなるコレクション性も◎SNS映えはもちろん、デスクに置いておくだけでも気分が上がるアイテムです。

実用性重視というよりは、"可愛い"や"楽しい"を求める人にぴったり。毎日の勉強や仕事に、ちょっとした遊び心をプラスしてみてはいかがでしょうか。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。