１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手で“叛逆の悪童”の異名を持つレオが５日、社長になったことを報告した。「運転手兼秘書サービス『ＢＡＣＫＭＡＮ』の社長になることになった。俺ほんまにその辺におるただのやんちゃやったし、学歴も小卒で頭も良くないけど１８歳から溝口勇児の下で逃げずにやり切ってきた自負だけはある」と報告し、決意をつづった。

溝口氏も「レオが社長になった。あいつの寝坊や遅刻は、一度や二度の話じゃない。同じ指摘を何十回したかも覚えてない。『このクソガキ』って何度思ったことか。ハッキリ言って、ここにはとても書いてはいけないこともたくさんある。正直、何度ブチギレたか覚えてない。多分、レオにとっておれは相当怖い存在だったと思う」と、数々のトラブルの思い出とともに振り返りつつ「それでも、レオは逃げなかった。投げ出さなかった。そしたら少しずつ変わっていった」と成長を認め、「おれの付き人ははっきり言って甘くないです。だから今回の社長は、情じゃない。実力で勝ち取ったポジションです。持たざる者だったやつが、ここまできた」と、太鼓判を押した。

ＳＮＳなどでは「マジで！？」、「あの悪童が。ちょっと前までＢＤ出禁やったのに」と驚きの声が上がっていた。