― ダウは612ドル高と続伸、米国とイランの和平合意が近いとの観測で買い優勢 ―

ＮＹダウ 　　　49910.59 ( +612.34 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7365.12 ( +105.90 )
ＮＡＳＤＡＱ 　25838.94 ( +512.82 )
米10年債利回り　　4.346 ( -0.079 )

ＮＹ(WTI)原油 　　95.08 ( -7.19 )
ＮＹ金 　　　　　4694.3 ( +125.8 )
ＶＩＸ指数　　　　17.39 ( +0.01 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　62110 ( +2690 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　62140 ( +2720 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース