米国市場データ ＮＹダウは612ドル高と続伸 （5月6日）
― ダウは612ドル高と続伸、米国とイランの和平合意が近いとの観測で買い優勢 ―
ＮＹダウ 49910.59 ( +612.34 )
Ｓ＆Ｐ500 7365.12 ( +105.90 )
ＮＡＳＤＡＱ 25838.94 ( +512.82 )
米10年債利回り 4.346 ( -0.079 )
ＮＹ(WTI)原油 95.08 ( -7.19 )
ＮＹ金 4694.3 ( +125.8 )
ＶＩＸ指数 17.39 ( +0.01 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 62110 ( +2690 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 62140 ( +2720 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 49910.59 ( +612.34 )
Ｓ＆Ｐ500 7365.12 ( +105.90 )
ＮＡＳＤＡＱ 25838.94 ( +512.82 )
米10年債利回り 4.346 ( -0.079 )
ＮＹ(WTI)原油 95.08 ( -7.19 )
ＮＹ金 4694.3 ( +125.8 )
ＶＩＸ指数 17.39 ( +0.01 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 62110 ( +2690 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 62140 ( +2720 )
※( )は大阪取引所終値比
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