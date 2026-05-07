「中日０−２阪神」（６日、バンテリンドーム）

またも「遥人無双」だ。阪神の高橋遥人投手（３０）が球団では１９６６年のバッキー以来６０年ぶりとなる３試合連続完封で開幕４連勝を飾った。５月までの４完封は１９６９年の若生智男以来５７年ぶりと快挙ずくめ。五回以降は完全投球で自己最長の３２イニング連続無失点、防御率は驚異の０・２１となった。チームは連敗を２で止め、９連戦を５勝４敗で締めくくり、首位を堅持した。

ウイニングボールは、自らの手でつかんだ。大歓声の中、高橋はグラブを高々と突き上げ歓喜の輪へ加わった。

「うまくいき過ぎです。自分の持っているものは出せたと思う」

「危なげない」という言葉を体現する投球だった。序盤から「ストレートが一番良かった。自信を持って投げられた」と自慢の直球で攻めた。リズムよくアウトを積み重ね、二塁すら踏ませず。１０三振を奪う“圧投”で９つのゼロを並べた。

これで３試合連続完封。球団では１９６６年のバッキー以来６０年ぶりの快挙となった。２０１５年の藤浪晋太郎以来となるシーズン４完封に早くも到達。さらに５月までの４完封となれば１９６９年の若生智男以来５７年ぶりと、まさに記録ずくめだ。

現在３２イニング連続無失点と無双状態の左腕。ここまでゼロが並ぶと、どうしても意識してしまうという。「あとアウト何個みたいなのが（頭を）よぎるのと、考えちゃいけないという葛藤がある」と登板中の心境を明かした。

それでも心を落ち着かせ、試合が終わる瞬間まで決して気を抜くことはない。「気持ちに波があるとボールにも波が出るので、極力無心で目の前のバッターに集中している」。気持ちをうまくコントロールし、結果につなげている。

登板前日の５日は「こどもの日」だった。自らの少年時代を振り返ったことがある。小学生で入団した少年野球チームが、とにかく厳しかった。「怒られるのが嫌で、練習に行くのが本当に嫌だった」と、つらい思い出がある。

それでも野球自体が嫌いになることはなかった。憧れだったメジャーリーガー、松坂大輔氏の登板を見るために早起きしてテレビにかじりついた。「みんなよりも、うまくなってやろうと思っていた」と自主練習も欠かさなかった。

努力が実り、プロ野球選手という夢をかなえた。今では子どもから憧れられる存在。私生活では１児の父にもなっている。休みの日には必ず出かけるなど、オンオフをはっきり分ける。溺愛する娘もパパが野球選手だということは徐々に認識。まな娘にかっこいい姿を見せるのも大きなモチベーションだ。

連敗中の嫌な流れを、みじんも感じさせない快投で９連戦を締めくくった。開幕から続くすさまじい勢いは、もう誰にも止められない。

◆３試合連続は日本人では球団６３年ぶり 高橋の３試合連続完封は、１８年菅野（巨人）３試合連続以来ＮＰＢ８年ぶり。阪神では６６年バッキー３試合以来６０年ぶりで、日本人に限ると６３年中井悦雄以来６３年ぶり。なお２リーグ分立後最長は６２年小山正明（阪神）の５試合。プロ野球記録は４３年藤本英雄（巨人）の６試合。パ・リーグ最長は３試合で８人、９度。

◆２リーグ制最多の完封ペース 高橋は早くも今季４度目の完封勝利。阪神では１５年藤浪晋太郎４度以来１１年ぶりで、左腕に限ると０２年井川慶の４度以来２４年ぶり。今季の高橋４完封をシーズン１４３試合に換算すると、１７度ペース。２リーグ分立後最多は６２年小山正明（阪神）１３度で、軽く更新する勢いだ。なおプロ野球最多は１９度で、１リーグ時代の４２年野口二郎（大洋）と４３年藤本英雄（巨人）の２人。また５月までに４完封勝利の投手は、阪神では６９年若生智男４度以来。