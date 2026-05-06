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脱・税理士の菅原氏が徹底解剖！『知らないと9ヶ月分の家賃を丸ごと失う！退職後に絶対申請すべき支援制度を解説します』

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退職や失業は、多くの人にとって経済的な不安と直結する出来事だ。しかし、日本には申請さえすれば活用できる公的支援制度が複数存在し、知っているかどうかで受け取れる金額に大きな差が生じる。会社側が率先して教えてくれることはほとんどなく、制度の存在を知らないまま受給機会を逃すケースは珍しくない。



脱・税理士の菅原氏は、退職後に申請可能な手当や給付金について詳しく解説している。まず取り上げるのが「再就職手当」だ。失業手当の支給期間中に早期に再就職が決まった場合、残りの支給日数に応じた一定割合の手当が一括支給される仕組みだ。就職のタイミングが早いほど支給率は高くなり、迅速な行動が金銭的なメリットに直結する。給付金は一括で支払われるため、まとまった額になる場合もある。なお、支給対象となるには雇用の継続見込みや再就職の形態など、いくつかの要件を満たす必要がある。



次に紹介されるのが「求職者支援制度」だ。雇用保険に加入していなかったパートやアルバイト、あるいはフリーランス経験者なども対象となりうる。世帯収入や資産に関する一定の条件を満たせば、職業訓練を無料で受けながら月額の給付金を受け取ることが可能だ。交通費の支給や就職のあっせんも含まれる場合があり、スキル習得と収入確保を同時に図れる点が際立っている。失業手当の支給期間が終了した後も対象となりうるため、受給対象者は幅広い。



さらに、資格取得を目指す人向けの「教育訓練給付金」についても菅原氏は言及している。在職中のみが対象というイメージが強いが、離職後一定期間内であれば利用できるケースがあり、受講費用の相当部分が国から補助される制度だ。求職者支援制度と組み合わせることで、より高度な資格取得講座への挑戦も現実的になる。



そして菅原氏が特に強調するのが「住居確保給付金」だ。家賃の支払いが困難になった場合に、市区町村が家賃を給付するこの制度は、誠実に就職活動を継続することで給付期間の延長が認められる。最長で数ヶ月にわたる全額補助の可能性があり、失業手当や求職者支援制度と組み合わせることで、生活基盤を維持しながら就職活動を続けられる環境が整う。



これらの制度に共通するのは、自ら申請しなければ一切受け取れないという点だ。退職を検討している人、あるいはすでに失業中の人は、まずハローワークへ出向き、自分に該当する支援の種類と条件を確認することが現実的な第一歩となる。