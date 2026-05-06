「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・プロアマ戦」（６日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）

小祝さくら（２８）＝ニトリ＝がレジェンドの助言を追い風に、メジャー初戴冠を狙う。

この日のプロアマ戦で「初めてラウンドさせていただきました」という相手が、宮里藍さん。

実は「藍さんがいなかったら、ゴルフをやってなかったかも」という縁を感じている。「親が藍さんの大ファンで、その影響でゴルフを始めることになったので」と小祝。

「初めて見に行ったのも藍さん」と、小学校時代、北海道でのトーナメントを観戦したこともはっきりと覚えている。

自身はここへ来て「調子がよくなってきた感じがあります」という。加えて宮里さんとのラウンドで「藍さんが現役時代にこのコースをどう攻めていたか、とか、いろいろ話していただけました」と“秘策”も授かった。

また、レジェンドとのラウンドは「普段の試合より緊張しました。いい練習になりました」という副産物もあった。

「インコースの難易度が高いので、そこでいいところに置いて、バーディーを狙っていけたら」と、まずはインからスタートする７日の第一ラウンドから、波に乗っていく。