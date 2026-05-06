LE SSERAFIM・SAKURAが脱落した候補生にエール！『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#11

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HYBE × Geffen Recordsによるグローバルタレント発掘プロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の#11が5月5日にABEMAで放送された。

■“たったひとりのアーティスト”を日本にて発掘する

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するスカウトプロジェクト。

本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名とともに、HYBE × Geffen Recordsからデビューするあらたな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たったひとりのアーティスト”を日本にて発掘する。

スタジオキャストには、指原莉乃をはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLITのメンバーMOKAとIROHAが出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。

■「縁ってあると思うので、どこで花が咲くかはわからないので」（LE SSERAFIM・SAKURA）

2026年5月5日（火）放送の#11では中間審査の結果が発表され、最終審査に進む2名が決定。見事ファイナリストの座を掴み取ったのは、圧倒的な実力を持つAYANAと、未経験から驚異的な成長を見せる16歳のSAKURA。惜しくもここで脱落となったAOIとRINKAは涙ながらに本オーディションへの感謝の言葉を語り、互いの未来を誓い合い、帰国の途につく。そんなAOIとRINKAにSAKURA（LE SSERAFIM）は「縁ってあると思うので、どこで花が咲くかはわからないので。諦めずに、もうこれからの人生も、いろんな縁を探していってほしいなって思いますね」とエールを送った。

一方、見事最終審査への切符を勝ち取ったAYANAとSAKURAは気合のハグを交わし、1対1の手強いライバルとして、たったひとつのデビューの座を懸けた最終決戦へ挑むことになった。最終審査までの10日間、ふたりはついにデビュー組の3人（EMILY、LEXIE、SAMARA）と合流し、合同レッスンを開始する。

そして最終審査200人の観客の前でパフォーマンスする課題曲が決定。AYANAが「WE RIDE」、SAKURAが「PARTY b4 the PARTY」を披露することに。スタジオの指原莉乃は「3人と混ざってみないとわからない」、ヒコロヒーが「いよいよ、あの3人と一緒に合わせてどうなるか」と緊張感を持って見守り、SAKURA（LE SSERAFIM）も「どうなるんだ……」と固唾を呑むなか、ふたりを待っていたのはこれまでにない高い壁だった。

本家の圧倒的なオーラを目の当たりにしたAYANAは、「自分を保ちつつみんなに馴染む」という相反する課題に直面。ニッキーコーチからも「自分のことに集中しすぎて周りと合わせる意識がない」と指摘されてしまう。一方のSAKURAはフル尺での高難度な振り付けやボーカルの熱量不足に苦戦。ニッキーコーチから「あなただけを見てると、このグループに合ってないって感じる」という残酷な評価を下される。

「チームに馴染むこと」と「個性を出すこと」の間で深く思い悩み、極限状態に追い込まれたAYANA。これまで「合格したから笑っていい」と自身の感情に条件をつけ、常に感情をコントロールし続けてきた彼女だが、デビュー組の3人を前に突如、張り詰めていた糸が切れたように涙を溢れさせる。弱さを打ち明けたAYANAに対し、EMILYたちは「私たちも全く同じ立場だったから痛いほど気持ちがわかる」「あの一面を見たことで、どれほどデビューを望んでいるか理解できた」と温かく寄り添い、4人の心の距離は一気に縮まった。

一方の咲来（SAKURA）も、1分間のブリッジなど過酷な特訓に耐え抜き、ついに殻を破る。体力も限界を迎えるなか、「限界超えるぞ」と気持ちだけで体を引っ張り上げた鬼気迫るパフォーマンスを披露。その別人のような姿に、ダンスコーチ・ニッキーも「こんなに成長したなんてヤバすぎる」と驚愕。さらに世界的振付師のプレスリー・タッカーは「最初の方、大変だったのをふと思い出してしまった。日々の変化を見ていたから心の奥深くにグッと来た」と涙を流し、厳しく指導してきたダンスコーチ・マーサも「まだまだいけるという確信になった」と絶賛した。そして迎えた合宿最終日。AYANAからマーサコーチへ感謝の手紙が渡され、およそ2ヶ月に及んだアメリカでの過酷なトレーニング期間が終了となった。

5月12日よる8時より放送の最終回にて、約1年間に及んだワールドスカウトプロジェクトが完結し、合格者が決定。果たして、約1万4000人の候補者のうち、”たった1人のアーティスト“に選ばれるのは……？

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#11は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。

(C)AbemaTV,Inc.

■番組情報

ABEMA『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#12

05/12（火）20:00～

スタジオキャスト：

指原莉乃

ヒコロヒー

SAKURA（LE SSERAFIM）

KAZUHA（LE SSERAFIM）

MOKA（ILLIT）

IROHA（ILLIT）

■関連リンク

#11前半配信URL

https://abema.tv/video/episode/90-2039_s1_p210

#11後半配信URL

https://abema.tv/video/episode/90-2039_s1_p211

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』番組サイト

https://abema.tv/video/title/90-2039

■【画像】番組内写真