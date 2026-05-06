6日、福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の生徒を乗せたマイクロバスなど3台が絡む事故があり、男子生徒1人が死亡し、26人がケガをしました。



警察などによりますと、6日午前7時40分ごろ、福島県郡山市の磐越道上りで新潟県胎内市に住む68歳の男性会社員が運転するマイクロバスが道路脇にある緩衝ドラムに衝突し、乗っていた北越高校の生徒らが車の外に投げ出されました。この事故で男子生徒1人の死亡が確認されたほか、重傷の2人を含め26人がケガをしました。他にも2台の車が巻き込まれたということです。



北越高校によりますと、バスは6日午前5時半ごろ学校を出発し、部活動の関係で福島県に向かっていたということです。警察が、事故の詳しい原因を調べています。