「全員が子供に見える（笑）」柳原可奈子、USJでのマリオコス家族ショット！ 「ぱぱさんもノリが良くて」
タレントの柳原可奈子さんは5月5日、自身のInstagramを更新。家族でユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を満喫する様子を披露しました。
【写真】柳原可奈子、USJでのマリオコス家族ショット！
「サイズ感、写真、ご参考になれば嬉しいです」と、脳性まひの長女の新幹線でのバギーの置き場所や座席での体勢などについて説明し、「周りの方があたたかく見守ってくださったおかげで、飛行機に続いて新幹線でも移動することができました」とつづっています。
この投稿にコメントでは「愛にあふれた家族、最高です」「幸せな気持ちになったあ」「幸せいっぱいの写真でこちらが ニコニコしちゃう」「ご家族お揃いのマリオコーデがかわいいですね」「めちゃくちゃ楽しいんだろうなぁ」「ママのフルパワーマリオコスプレさすがだ」「全員が子供に見える（笑）楽しそ〜」「ぱぱさんもノリが良くていいなぁ」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】柳原可奈子、USJでのマリオコス家族ショット！
「全員が子供に見える（笑）楽しそ〜」柳原さんは「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行ってきました 家族4人で 新幹線に乗って大阪へ‼」と、20枚の写真を投稿。新幹線での様子や柳原さんと夫、2人の娘がスーパーマリオのマリオやルイージのコスプレ姿でピーチ姫と撮影した家族ショットなどを披露しています。
この投稿にコメントでは「愛にあふれた家族、最高です」「幸せな気持ちになったあ」「幸せいっぱいの写真でこちらが ニコニコしちゃう」「ご家族お揃いのマリオコーデがかわいいですね」「めちゃくちゃ楽しいんだろうなぁ」「ママのフルパワーマリオコスプレさすがだ」「全員が子供に見える（笑）楽しそ〜」「ぱぱさんもノリが良くていいなぁ」などの声が寄せられています。
「お弁当を持ってピクニックに行ったよ〜」3月21日の投稿では、長女の特別支援学校用にオーダーしたバギーとともに、家族でお弁当を持って公園へピクニックに行った様子を披露している柳原さん。インクルーシブ遊具がある公園で、長女も一緒に遊べたことを報告しています。ファンからは「かなこさんを選んで生まれてきてくれた子どもたちは大正解でしたね」「こちらが元気パワー いただきました」「3人の笑顔がとっても素敵で幸せ」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)