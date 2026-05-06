ワンプロで遊ぶ時、いつも姫ちゃんに負けてしまうという王くん。この日も姫ちゃんの勢いに押され壁際へ追い詰められてしまった王くんの、二本足立ちで必死に応戦する姿があまりにも可愛いと評判になりました。

「新手なお腹の出し方だね」「可哀想だけど可愛い」と反響を呼び、2万回以上再生されています。

【動画：2匹の赤ちゃん犬が『喧嘩をした』結果→1匹が完全に追い詰められて…まさかの『二本足での応戦』】

いつも負けてしまう王くん

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『豆柴/王と姫 』へ投稿された、豆柴の「王くん」「姫ちゃん」の様子です。誕生日が同じで体の大きさも変わらない2匹ですが、姫ちゃんにいつも負けてしまうという王くん。

この日もぐいぐい攻めてくる姫ちゃんに押され、壁際に追い詰められてしまいました。二本足立ちになりながら、宥めようとするかのように前足を出しますが、姫ちゃんの勢いは止まらなかったのだとか。

姫ちゃんの勢いは止まりません

勝てないと判断し逃げようとしたのか、王くんは壁を登ろうとして失敗。その間も姫ちゃんは手を弱めず後ろをウロウロし、王くんも時折振り返って姫ちゃんを確認するなどドキドキしている様子だったのだそう。

結局逃げることができず、最終的にはまた壁際で二本足立ちして応戦することになった王くん。しかしやはり姫ちゃんには歯が立たず、背中をくっつけてすっかり逃げ腰な様子があまりにもいじらしくて、応援したくなりました。

甘え上手な王くん

姫ちゃんに負けっぱなしの王くんですが、実は特技があるのだそう。それは「姫ちゃんに負けると飼い主さんに甘えてくること」で、大袈裟なくらい悲しそうに鳴きながらくっついてくるのだそうです。

撫でてあげると、悲しそうだったのが一転嬉しそうに尻尾を振ってしまう大根役者なところも可愛いという王くん。そんな甘え上手な王くんとやんちゃな姫ちゃんの、これからの成長ぶりが楽しみです。

この投稿へは「王くん立ち姿可愛くてたまらん！姫ちゃん強い」「追い詰められて二本足立ち！可愛すぎ」「可哀想だけど可愛い」「新手なお腹の出し方だね笑」など、ぐいぐい攻める姫ちゃんと押され気味な王くんの可愛さに魅了された視聴者から、たくさんのコメントと1000件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『豆柴/王と姫 』では、豆柴の子犬「王くん」「姫ちゃん」が元気に成長していく様子や仲良く遊んでいるところなど、見ているだけで癒される2匹の姿が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「豆柴/王と姫 」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。