プロ野球・西武ライオンズなどで活躍した野球解説者のG.G.佐藤氏が3日、自身のインスタグラムを更新し、愛車を披露した。



【写真】これは攻めてる！漆黒のハチロク

黒のトヨタ・スプリンタートレノ。サイドにはゴールドのラインと「BLACK LIMITED」の文字が入っている。コメントはないが、「#TRUENO」「#AE86」「＃BLACKLIMITED」「#愛車」とハッシュタグで説明している。「AE86」は1983年に発売されたカローラ・レビン／スプリンター・トレノの型式番号。いわゆる「ハチロク」として知られる名車だ。



ハチロクは上部が白、下部が黒の「パンダカラー」が定番。「BLACK LIMITED」は400台限定で生産されたとされており、希少価値は高い。元々ハチロクは峠などを攻める、いわゆる「走り屋」に人気の高い車種で、さらにコミック「頭文字D」で主人公・藤原拓海が乗っていた車としても知られるようになり、程度の高いものは発売時をはるかに上回る価格で取引されている。



佐藤氏は4月22日のインスタにもカーショップでのハチロクの動画を掲載していた。修理に出していたとみられ、「復活キモティー！イニシャルG」と愛車が戻ってきたことを喜んでいた。



（よろず～ニュース編集部）