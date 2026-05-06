Twitterで女性フォロワーを増やすためのプロフィール９つのチェックポイント
みなさんはTwitterをやっていますか？2006年3月にサービスがリリースされ、日本でも大ブレイクしたTwitter。人が集まれば当然のようにビジネスや恋が生まれるわけで、実際に「Twitterで受注」「Twitterで結婚」というケースも少なくありません。しかし、そんないい話を聞いてTwitterを始めたばかりの初心者ユーザーが最初にぶち当たるのが「フォロワーが増えない」という壁。こちらから気になる女性ユーザーをどんどんフォローしているのになぜ？それはあなたのプロフィールの内容に問題があるのかもしれません。というわけで今回は、スゴレンが考えたダメなTwitterプロフィール９つのポイントをご紹介します。
【１】ツイート数が極端に少ない
プロフィール欄では今までのツイート数（つぶやいた数）も表示されます。この数字が極端に少ないと、よっぽどの有名人でないかぎり、フォローする気になれません。しかし何でもいいからつぶやけば良いというものでもなく、人が「この人をフォローするかどうか」を決める際にはプロフィール欄はもちろんのこと、直近の数ツイートも確認していますので、どうでもいいつぶやきや、Ｒｅｐｌｙばかりにならないよう、普段からつぶやきの内容に気を配りましょう。
【２】フォロー数がフォロワー数より圧倒的に多い
Ｔｗｉｔｔｅｒを始めたばかりのユーザーにこれを求めるのは酷なのですが、一般的に「この人はフォローするに値する人間かどうか」を判断する方法に「フォロー数＜フォロワー数」という基準があります。人は、フォロー数より、フォロワー数が多ければ多いほど、「この人のつぶやきは価値があるに違いない」と思ってしまうわけです。というわけでフォローされるようなつぶやきを心がけましょうね。
【３】女の子ばかりフォローしている
あなたのフォローリストは、世界中に筒抜けということをお忘れなく。可愛い女の子のアイコンばかりがフォローリストに並んでいた場合、単なる女好き、あるいは出会い目的としてしか見られない可能性があります。男女まんべんなくフォローするのが吉です。
【４】リンク先に何も設定しない
Ｔｗｉｔｔｅｒ以外に、ブログやＳＮＳなどをやっている場合は、そのリンクも掲載しましょう。そうすることであなたのＩＤの信頼度がより増します。ブログがないなら、これを機会に始める気概で。個人でお仕事をしている人であれば自社Ｗｅｂサイトなどはなおさら必要です。しかし、リンクを踏んで行った先の日記がしばらく更新されていなかったり、まったく内容がない場合は、逆効果となりますのでご注意を。
【５】現在地が明らかに自宅である
ｉＰｈｏｎｅでＴｗｉｔｔｅｒをやっている方も多いのではないでしょうか。そんなユーザーがやりがちなのが、現在地として自宅をＧＰＳ情報付きで公開してしまうミス。個人情報を知らずに漏洩している時点で、「この方は危機管理的にどうなのかしら？」とあなた自身の評価を落としかねません。現在地は、あくまで居住地域や勤務地などのエリア名で。ＧＰＳ情報を利用するなら、自分の好きなランドマークなどにあわせておくといいでしょう。
【６】プロフィールがあからさまに出会い目的
公開できる範囲でけっこうですので、年齢、性別、出身地、居住地、職業、趣味などが書かれてあると、読んだ女性が具体的にあなたをイメージしやすくなります。よって明らかに出会い目的の「細マッチョだよ！」「どっちかっていうとＳかも！」などのアピールはＮＧ。「Ｔｗｉｔｔｅｒを始めてみたけど何をしていいかわかりませんが、フォローよろしく」のような書き方も自己紹介ですらありません。「！」マークの多用も禁物です。
【７】プロフィールに何も書いていない
誰もがフォローされた人を「こちらもフォローするに値する人物かどうか」チェックするためにプロフィールを見にきます。その際、プロフィールに何も書かれてないと判断のしようもありません。結果、スルーに。意外と何も書いていない人は多いのでご注意ください。
【８】アイコンが初期設定の鳥のまま
初期設定の鳥のアイコンのままだと、「始めたばかりのユーザーなのかな？」「アイコンすら変えるのが面倒な人なのかな？」「スパム業者が大量に取得したＩＤなのかな？」「オリジナリティがない（記憶に残らない）」などのマイナスの印象を持たれがち。あるいは、そもそもの印象が薄くなります。できれば自分の顔写真にした方が効果的ですが、間違ってもかっこつけたつもりで睨んだ写真などにしないようご注意ください。
【９】ＴｗｉｔｔｅｒＩＤや名前の匿名性が高すぎる
匿名よりも実名が評価されやすいＴｗｉｔｔｅｒでは、まずＩＤか名前のどちらかに、できることなら本名のフルネーム、それが難しいなら本名に含まれる要素を加えた方がいいでしょう。と同時にＴｗｉｔｔｅｒＩＤはできるだけ短く、覚えやすく、読めるものにすると、相手の印象に残りやすく、Ｗｅｂ上でＲｅｐｌｙしたい時も思い出してキーボードで入力しやすくなります。
いかがでしょうか？ 少しプロフィールをイジれば済むものばかりですので、今すぐ始めてみましょう。ほかにも女性視点で見れば「フォローしたくない男性ユーザーのプロフィール」はあるかもしれません。皆さんのご意見をお待ちしております。（熊山 准）
プロフィール欄では今までのツイート数（つぶやいた数）も表示されます。この数字が極端に少ないと、よっぽどの有名人でないかぎり、フォローする気になれません。しかし何でもいいからつぶやけば良いというものでもなく、人が「この人をフォローするかどうか」を決める際にはプロフィール欄はもちろんのこと、直近の数ツイートも確認していますので、どうでもいいつぶやきや、Ｒｅｐｌｙばかりにならないよう、普段からつぶやきの内容に気を配りましょう。
【２】フォロー数がフォロワー数より圧倒的に多い
Ｔｗｉｔｔｅｒを始めたばかりのユーザーにこれを求めるのは酷なのですが、一般的に「この人はフォローするに値する人間かどうか」を判断する方法に「フォロー数＜フォロワー数」という基準があります。人は、フォロー数より、フォロワー数が多ければ多いほど、「この人のつぶやきは価値があるに違いない」と思ってしまうわけです。というわけでフォローされるようなつぶやきを心がけましょうね。
【３】女の子ばかりフォローしている
あなたのフォローリストは、世界中に筒抜けということをお忘れなく。可愛い女の子のアイコンばかりがフォローリストに並んでいた場合、単なる女好き、あるいは出会い目的としてしか見られない可能性があります。男女まんべんなくフォローするのが吉です。
【４】リンク先に何も設定しない
Ｔｗｉｔｔｅｒ以外に、ブログやＳＮＳなどをやっている場合は、そのリンクも掲載しましょう。そうすることであなたのＩＤの信頼度がより増します。ブログがないなら、これを機会に始める気概で。個人でお仕事をしている人であれば自社Ｗｅｂサイトなどはなおさら必要です。しかし、リンクを踏んで行った先の日記がしばらく更新されていなかったり、まったく内容がない場合は、逆効果となりますのでご注意を。
【５】現在地が明らかに自宅である
ｉＰｈｏｎｅでＴｗｉｔｔｅｒをやっている方も多いのではないでしょうか。そんなユーザーがやりがちなのが、現在地として自宅をＧＰＳ情報付きで公開してしまうミス。個人情報を知らずに漏洩している時点で、「この方は危機管理的にどうなのかしら？」とあなた自身の評価を落としかねません。現在地は、あくまで居住地域や勤務地などのエリア名で。ＧＰＳ情報を利用するなら、自分の好きなランドマークなどにあわせておくといいでしょう。
【６】プロフィールがあからさまに出会い目的
公開できる範囲でけっこうですので、年齢、性別、出身地、居住地、職業、趣味などが書かれてあると、読んだ女性が具体的にあなたをイメージしやすくなります。よって明らかに出会い目的の「細マッチョだよ！」「どっちかっていうとＳかも！」などのアピールはＮＧ。「Ｔｗｉｔｔｅｒを始めてみたけど何をしていいかわかりませんが、フォローよろしく」のような書き方も自己紹介ですらありません。「！」マークの多用も禁物です。
【７】プロフィールに何も書いていない
誰もがフォローされた人を「こちらもフォローするに値する人物かどうか」チェックするためにプロフィールを見にきます。その際、プロフィールに何も書かれてないと判断のしようもありません。結果、スルーに。意外と何も書いていない人は多いのでご注意ください。
【８】アイコンが初期設定の鳥のまま
初期設定の鳥のアイコンのままだと、「始めたばかりのユーザーなのかな？」「アイコンすら変えるのが面倒な人なのかな？」「スパム業者が大量に取得したＩＤなのかな？」「オリジナリティがない（記憶に残らない）」などのマイナスの印象を持たれがち。あるいは、そもそもの印象が薄くなります。できれば自分の顔写真にした方が効果的ですが、間違ってもかっこつけたつもりで睨んだ写真などにしないようご注意ください。
【９】ＴｗｉｔｔｅｒＩＤや名前の匿名性が高すぎる
匿名よりも実名が評価されやすいＴｗｉｔｔｅｒでは、まずＩＤか名前のどちらかに、できることなら本名のフルネーム、それが難しいなら本名に含まれる要素を加えた方がいいでしょう。と同時にＴｗｉｔｔｅｒＩＤはできるだけ短く、覚えやすく、読めるものにすると、相手の印象に残りやすく、Ｗｅｂ上でＲｅｐｌｙしたい時も思い出してキーボードで入力しやすくなります。
いかがでしょうか？ 少しプロフィールをイジれば済むものばかりですので、今すぐ始めてみましょう。ほかにも女性視点で見れば「フォローしたくない男性ユーザーのプロフィール」はあるかもしれません。皆さんのご意見をお待ちしております。（熊山 准）