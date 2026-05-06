『ニカゲーム』timelesz猪俣周杜が“謎の英語”を出題「メニメニホワイト」

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

5月6日（水）深夜の同番組では、ゲストに俳優の小手伸也、曽野舜太（M!LK）を迎えて挑んだ「AIにクイズで勝てるかな」完結編が放送される。

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AIには答えられず、人間にだけ答えられるクイズを考えて出題するというこの企画。

前回、小手が文章の頭文字を繋げると答えが導ける、という見事なクイズを出題し、AIを欺くことに成功した。

そんななか迎える後半戦、二階堂・猪俣がクイズを出すが…。

二階堂は、「夜中にいきなり 君から電話。驚くのかな？ 求めてるのかもしれない」とロマンティックな表現のクイズを。

続く猪俣は、「お店＜（小なり）実家。森−（マイナス）木。メニメニホワイト」と、ニカゲームらしさあふれる謎クイズを出題する。

◆曽野「二階堂さんと猪俣さんには騙されません」

AIクイズ対決に加えて今回放送されるのは、第2弾となる「漢人狼」デスゲーム。

お題のカタカナを漢字4文字でそれぞれ表現するのだが、1人だけ違うお題のプレイヤー（人狼）が紛れているという企画だ。

5人は書いた漢字を見せ合い、話し合いながら、嘘をついている人狼を見抜かなければならない。果たして5人は、嘘つき人狼を見抜くことができるのか？

「人狼が大好き」とハイテンションの曽野。「二階堂さんと猪俣さんには騙されません」と自信たっぷりな様子だ。

しかし、漢字が苦手な二階堂がゲームをひっかきまわし、猪俣の独創的な4文字漢字が炸裂して曽野は大混乱、まさかの展開に…!?