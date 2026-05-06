◆春季高校野球大阪府大会▽５回戦 大阪桐蔭１０―１港＝７回コールド＝（５日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）

大阪大会５回戦が大阪市のＧＯＳＡＮＤＯ南港などで行われ、センバツ優勝の大阪桐蔭が港に７回コールド勝ちし、８強に進出した。西武・中村剛也内野手（４２）の長男・勇斗（２年）が「５番・一塁」で公式戦初のクリーンアップを務めて１安打を放った。

“おかわりジュニア”は１四球、失策を含めて３度出塁して２得点。西谷浩一監督（５６）は「今、いい状態。クリーンアップ（起用）は期待も含めて」と、センバツの７、８番から打順を上げた。勇斗も「甲子園で（２安打を）打てて自信になった。一番チャンスをもらっているので、つかみ取れるように」と必死だ。

今大会は吉岡貫介（３年）、川本晴大（２年）の両輪が未登板で４戦１失点。この日は小泉凛太郎が５回１失点。センバツで記録員だった左腕・井上友吾（ともに３年）が２回無失点に抑えた。「夏に向けて複数の投手が必要。公式戦に投げることに意義がある」と指揮官。底上げも進んでいる。（高柳 義人）