リトルなでしこ、スタメン総入れ替えのインド戦も快勝！ 前半は攻めあぐねたが後半に３発【U-17女子アジア杯】
白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表は、現地５月５日に中国で開催されているU-17女子アジアカップのグループステージ第２節で、インドと対戦した。
初戦はレバノンに13−０で大勝したリトルなでしこ。スタメンを総入れ替えし、連勝を狙うインド戦では、序盤からペースを握り、試合を優位に進める。
ポゼッションで上回り、両サイドからのクロス攻撃、縦パスを入れて中央から崩しにかかるなど、多彩なアタックで相手ゴールに迫る。
しかし、インドの組織的で手堅い守備に手を焼き、思うようにフィニッシュに持ち込めない。攻めあぐねたまま前半を０−０で終える。
迎えた後半も、日本がスタートから攻め込む展開。よりシュートへの積極性が増したなか、59分、田中愛純香のお膳立てから林祐未が渾身のショットでネットを揺らす。
その後も相手を押し込む内容で、76分に追加点を奪取。右CKを清水和楽が折り返したボールを池田柚葉がプッシュした。
さらに81分、清水のアーリークロスに池田が合わせて流し込む。再び清水＆池田のコンビで得点を挙げた。
試合はそのままタイムアップ。３−０で日本が快勝した。連勝を飾り、勝点６で決勝トーナメント進出を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
初戦はレバノンに13−０で大勝したリトルなでしこ。スタメンを総入れ替えし、連勝を狙うインド戦では、序盤からペースを握り、試合を優位に進める。
ポゼッションで上回り、両サイドからのクロス攻撃、縦パスを入れて中央から崩しにかかるなど、多彩なアタックで相手ゴールに迫る。
迎えた後半も、日本がスタートから攻め込む展開。よりシュートへの積極性が増したなか、59分、田中愛純香のお膳立てから林祐未が渾身のショットでネットを揺らす。
その後も相手を押し込む内容で、76分に追加点を奪取。右CKを清水和楽が折り返したボールを池田柚葉がプッシュした。
さらに81分、清水のアーリークロスに池田が合わせて流し込む。再び清水＆池田のコンビで得点を挙げた。
試合はそのままタイムアップ。３−０で日本が快勝した。連勝を飾り、勝点６で決勝トーナメント進出を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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