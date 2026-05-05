「あと何分？」「まだ？」にイラッ！渋滞で険悪になる車内…東大教授が説く“イライラしない”過ごし方【Nスタ解説】
早くもUターンラッシュが始まっています。渋滞にはまってしまったときのイライラ解消法をご紹介します。
【写真を見る】渋滞のストレスは「思い通りにならない」から… おすすめの過ごし方は？
「あと何分？」「まだ？」渋滞のイライラ…
GW終盤の5月5日はこどもの日。こどもたちが主役のイベントが開催される中、大人たちの気がかりは…
父（40代）
「戻るときは気になってますね。今日はUターンラッシュって言っていたので」
渋滞にハマってしまうとこんなことも…
40代
「まだ？って言われると腹が立ちます。あと何分？そんなの知らんわって」
イライラして、車内の雰囲気が険悪になることもありますよね。
渋滞のストレスは「思い通りにならない」から… おすすめの過ごし方は？
そんな時はみなさんどのように乗り越えていますか？
母（40代）
「映画見たりとか、子どもたちの好きそうな音楽をかけたりとか」
父（40代）
「真ん中ぐらいの距離で、温泉に立ち寄って気分転換して、最後ゆっくり帰ろうかな」
出水麻衣キャスター：
東京大学の西成活裕教授によると「『思い通りにならない』『時間が無駄になってしまう』ことがストレスになるので、気持ちを切りかえる意識で！」でのぞむことが重要だといいます。
車内では、音楽や落語をきいて過ごすことがおすすめだということです。