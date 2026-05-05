早くもUターンラッシュが始まっています。渋滞にはまってしまったときのイライラ解消法をご紹介します。

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「あと何分？」「まだ？」渋滞のイライラ…

GW終盤の5月5日はこどもの日。こどもたちが主役のイベントが開催される中、大人たちの気がかりは…

父（40代）

「戻るときは気になってますね。今日はUターンラッシュって言っていたので」

渋滞にハマってしまうとこんなことも…

40代

「まだ？って言われると腹が立ちます。あと何分？そんなの知らんわって」

イライラして、車内の雰囲気が険悪になることもありますよね。

渋滞のストレスは「思い通りにならない」から… おすすめの過ごし方は？

そんな時はみなさんどのように乗り越えていますか？

母（40代）

「映画見たりとか、子どもたちの好きそうな音楽をかけたりとか」

父（40代）

「真ん中ぐらいの距離で、温泉に立ち寄って気分転換して、最後ゆっくり帰ろうかな」

出水麻衣キャスター：

東京大学の西成活裕教授によると「『思い通りにならない』『時間が無駄になってしまう』ことがストレスになるので、気持ちを切りかえる意識で！」でのぞむことが重要だといいます。

車内では、音楽や落語をきいて過ごすことがおすすめだということです。