日本に13失点大敗のレバノンと１−１ドロー。U-17豪州女子は逃げ切れず。識者は「改善すべき点がたくさんある」と意見【U-17女子アジア杯】
中国で開催されているU-17女子アジアカップで、現地５月５日にグループステージ第２節が開催。Ｂ組では、初戦で日本に０−13の大敗を喫したレバノンと、インドに２−０で勝利したオーストラリアが相まみえ、１−１で引き分けた。
30分にオーストラリアがテオドラ・ムイティスの得点で先制。追いかけるレバノンは59分、サラ・カーニブのゴールで同点とした。
ドローに持ち込まれたオーストラリアのサッカー協会は、公式サイトで「苦労の末に勝点１を獲得した」と結果を報告。「試合を決めるチャンスが何度かあったにもかかわらず、勝点１に甘んじなければならなかった」と振り返った。
また同国のコメンテーター、テオ・ペリッツェリ氏は自身のＸで「オーストラリアはチャンスを量産できず、得点はロングボールからの直接的なもの。改善すべき点がたくさんある」と発信した。
２試合を終えて１勝１分けのオーストラリアは、最終節で日本と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
30分にオーストラリアがテオドラ・ムイティスの得点で先制。追いかけるレバノンは59分、サラ・カーニブのゴールで同点とした。
ドローに持ち込まれたオーストラリアのサッカー協会は、公式サイトで「苦労の末に勝点１を獲得した」と結果を報告。「試合を決めるチャンスが何度かあったにもかかわらず、勝点１に甘んじなければならなかった」と振り返った。
また同国のコメンテーター、テオ・ペリッツェリ氏は自身のＸで「オーストラリアはチャンスを量産できず、得点はロングボールからの直接的なもの。改善すべき点がたくさんある」と発信した。
２試合を終えて１勝１分けのオーストラリアは、最終節で日本と対戦する。
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