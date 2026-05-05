櫻坂46村山美羽、ブラックコーデで色白美脚際立つ「大人の魅力」「似合いすぎです」と反響
【モデルプレス＝2026/05/05】櫻坂46の村山美羽が5月4日、自身のInstagramを更新。美しい脚がのぞくシックな装いを披露し、注目を集めている。
【写真】21歳櫻坂メンバー「色白で眩しい」美脚のぞくミニ丈ブラックコーデ
村山は「幕張 ありがとうございました」とつづり、同日に幕張メッセで開催された櫻坂46の14thシングル「The growing up train」発売記念「リアルミート＆グリート」でのオフショットを複数枚投稿。舞台裏と思われる屋内で、色白の脚が際立つミニ丈のボトムにロングブーツを合わせたオールブラックのコーディネートで、壁際に佇む自然体でクールな姿を公開している。
この投稿には「大人の魅力」「雰囲気に釘付けになる」「二度見した」「色白で眩しい」「似合いすぎです」「オーラがすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳櫻坂メンバー「色白で眩しい」美脚のぞくミニ丈ブラックコーデ
◆村山美羽、オールブラックのクールコーデ公開
村山は「幕張 ありがとうございました」とつづり、同日に幕張メッセで開催された櫻坂46の14thシングル「The growing up train」発売記念「リアルミート＆グリート」でのオフショットを複数枚投稿。舞台裏と思われる屋内で、色白の脚が際立つミニ丈のボトムにロングブーツを合わせたオールブラックのコーディネートで、壁際に佇む自然体でクールな姿を公開している。
◆村山美羽の投稿に反響
この投稿には「大人の魅力」「雰囲気に釘付けになる」「二度見した」「色白で眩しい」「似合いすぎです」「オーラがすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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