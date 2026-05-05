今日、5月5日は「こどもの日」。こんなガジェットは如何かな？ と紹介したいのが、腕時計の名門メーカーとして知られるTIMEX（タイメックス）が今月発売する子ども向けの腕時計『TIMEX KIDS ANALOG（タイメックス キッズ アナログ）』だ。

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本製品は170年以上の歴史を持つ米国の時計ブランド「TIMEX」から展開される子どものファーストウォッチとして展開されるアナログ時計。デジタル機器で時刻を確認する機会が増えた現代において、時間を“量”として視覚的に把握できるアナログ時計の特性を活かし、計画性や時間管理能力の基礎を育てる狙いがある。

特徴的なのは文字盤の外周で、1～60までの目盛りが配されている。アラビア数字が表記されており、長針が指す数字を変換する必要がないので目盛りを数えることでそのまま「分」を読み取れる仕様となっている。時針と分針はそれぞれ形状や色を変えてデザインし、「短い針＝時間」「長い針＝分」が一目で区別できるタイムティーチング機能を採用。アワーマーカーには大きくはっきりとしたフォントが用いられ、読み間違いを防ぐ。

ケースには軽量なレジン素材を、ストラップには汚れに強く、肌あたりが柔らかなシリコン素材を採用。ストラップには子どもの想像力を刺激するグラフィックがあしらわれている。それでいて30m防水にも対応し、日常的な水濡れを気にせず使用できるのが魅力だ。

あわせて、ケース径30mmという小ぶりなサイズ感から、大人がコーディネートの差し色として身に着ける「ハズシ時計」としての需要も想定されており、親子でのリンクコーデにも対応する。ラインアップは、パープル（TW2Y59600）、ピンク（TW2Y59700）、ブラック（TW2Y59800）、ブルー（TW2Y59900）の全4モデル。価格はいずれも5500円（税込）だ。ファッションにも知育にもなるアナログ腕時計、是非この機会にチェックしてもらいたい。

（文＝リアルサウンド編集部）