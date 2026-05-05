「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月4日の第1試合。EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）が、オーラスで劇的な逆転劇を演じた。道中、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）に倍満ツモで捲られる苦しい展開となったが、最後は自らの力で勝利をたぐり寄せた。

【映像】勝利を決めた運命の裏ドラ！亜樹、逆転の瞬間

場面は運命の南4局。3万2100点持ちの2着目で迎えた亜樹は、トップ目の佐々木を逆転するために「満貫ツモ」が必須という条件。配牌はマンズが7枚、さらに六万が4枚固まるという特殊な形だったが、面子はわずかに一つ。逆転への道筋は決して平坦ではなかった。

しかし、6巡目にドラの八万を引き寄せてチャンスを広げると、9巡目に9筒を引き入れテンパイ。待ちはカン三万。この時点ではリーチ・ドラの2翻止まりだが、亜樹は迷わずリーチを宣言。逆転の条件を「一発ツモ」か「ツモって裏ドラ1枚」に託した。13巡目、親番でラス目のBEAST X・鈴木大介（連盟）からも強力な追っかけリーチが飛んできたが、その直後、亜樹の指先が正解の三万を捉えた。

運命の裏ドラ確認。ゆっくりと表示牌がめくられると、そこには8筒の姿が。1枚持っていた9筒が裏ドラとなり、リーチ・ツモ・ドラ・裏ドラで見事条件クリアの満貫が成立。実況の日吉辰哉（連盟）も「裏ドラあるか？ないか？あったー！あったぞー！」と絶叫する中、土壇場での再逆転トップを決めてみせた。

あまりに鮮やかなヒロインの勝ちっぷりに、ファンからは「かっこよすぎる」「鳥肌たった」「あきちゃが上手すぎる」「まさかの逆転」「いやあ面白かった！」と称賛と感動のコメントが殺到した。

ファイナル初戦から展開された、魔王とヒロインによるハイレベルな殴り合い。最後は亜樹の執念が裏ドラを呼び込み、チームに最高のスタートをもたらした。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

