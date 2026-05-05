ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、世界で最も権威ある米国のボクシング専門誌「ザ・リング」の階級を超えた格付けランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」で1位に返り咲いた。4日（日本時間5日）に更新されたランクで2位から再浮上。井上に敗れた中谷潤人（M.T）の順位にも注目が集まった。

井上は2日、5万5000人が埋めた東京ドームで元世界3階級制覇王者・中谷を3-0で退けた。至高の技術戦が高く評価され、戦前は2位だった「ザ・リング」のPFPで2年ぶりに頂点に返り咲いた。

敗れた中谷も1つ順位を下げたとはいえ、最新ランクで7位に名を連ねた。初黒星を喫したものの、高い評価は変わらず。X上のファンの視線を集めた。

「負けた中谷選手の順位が一つしか下がらなかったのが凄い。 それだけ見応えのある試合だったんだろう」

「負けても評価が下がらないのも特筆すべき試合だったね」

「中谷さんの順位がさほど落ちてないのが素晴らしい」

「中谷も6→7位と一つしか順位を落としておらず、両者が高く評価されたことが分かります」

「中谷7位も凄く納得感がある」

中谷は井上戦で左眼窩底骨折を負ったが、自身のインスタグラムで「怪我は少しありますが、しっかり治してまた戦います！」と再起を誓っている。



（THE ANSWER編集部）