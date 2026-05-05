開催：2026.5.5

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 2 - 4 [メッツ]

MLBの試合が5日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとメッツが対戦した。

ロッキーズの先発投手は菅野智之、対するメッツの先発投手はウアスカル・ブラソバンで試合は開始した。

6回表、7番 カーソン・ベンジ 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでメッツ得点 COL 0-1 NYM、9番 ルイス・トーレンス 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 COL 0-2 NYM、4番 マーク・ビエントス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 COL 0-4 NYM

7回裏、6番 ジョーダン・ベック 9球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでロッキーズ得点 COL 1-4 NYM、7番 カイル・キャロス 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 2-4 NYM

試合は2対4でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのデービッド・ピーターソンで、ここまで1勝4敗0S。負け投手はロッキーズの菅野智之で、ここまで3勝2敗0S。メッツのウィリアムズにセーブがつき、1勝1敗4Sとなっている。

なお、ロッキーズの菅野智之はこの試合で5.1回を投げ、3安打（1本塁打）、4失点、1奪三振、防御率は3.41となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-05 09:06:07 更新