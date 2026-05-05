英国のブランド、アニヤ・ハインドマーチがハンドバッグやレザーグッズの英王室公認ブランドとして、カミラ王妃からロイヤル・ワラント(王室御用達)を授与された。王室に5年以上にわたり商品やサービスを提供してきた企業に与えられる栄誉で、品質、持続可能性、職人技への取り組みが評価された。



【写真】気品あふれるカミラ妃

ハインドマーチはWWDに声明を発表し、「今回の任命は身に余る光栄であり、英国ブランドやサステナビリティを支え続ける王室への深い敬意を再確認するものです」と語っている。



最新のロイヤル・ワラント保持者リストは4月28日に公表され、ハインドマーチはカミラ王妃のウエディングドレスを手がけたデザイナー、アンナ・バレンタイン氏と並んで名を連ねた。ブランドは1987年に設立され、故ダイアナ元皇太子妃からモデルで女優のケンダル・ジェンナーまで幅広い著名人に愛されてきた。



今後、ハインドマーチはロイヤル・ワラントの称号をブランドの表示に加え、店舗には王室御用達を示すプラークを掲げることができるようになる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）