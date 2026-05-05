Cocomi、本田三姉妹、みちょぱも 女性芸能人のキュートな幼少期「可愛すぎて滅」「お母様と瓜二つ」
5月5日は、子どもの幸せを願い、母に感謝をする国民の休日「こどもの日」。そんな5月5日にちなみ、この記事では、これまで女性芸能人がSNSで公開したかわいらしい幼少期の写真を紹介する。
【写真】キュートから笑える姿まで！ Cocomi、本田三姉妹ら女性芸能人の幼少期ショット
■Cocomi
工藤静香と木村拓哉の長女でフルート奏者のCocomiは、工藤の誕生日にInstagramを更新。「今日はギャルの誕生日です！！ いつもてんちー」と感謝をつづり、自身の幼少期のショットを公開した。Cocomiが「※写真は油絵を描いてる時にちょっかい出してる図になります」と注釈しているとおり、真剣にカンバスに向き合っている工藤の背後で、幼いCocomiが変顔をしているというほほ笑ましい写真となっている。
■本田三姉妹
本田真凜は、末っ子の本田紗来の誕生日に「19歳だと！！？ 末っ子紗来おめでとう！ 懐かしい写真たちを添えて」と本田望結を含めた姉妹3人で撮影したショットなどを続々投稿。幼い紗来を真凜と望結で挟んでいるショットや、2人でのプリクラ、躍動感あるショット、幼い紗来がお弁当を食べているショットなどを公開した。真凜の愛情あふれる投稿に、コメント欄には「癒される」「本当に素敵な姉妹」「小さい頃が懐かしいですね」などの声が集まっている。
■草刈民代
女優の草刈民代は自身のInstagramにて「姪の奈津子の結婚式がありました」とつづり、結婚式での姉妹の3ショットと、幼い頃の3ショットを公開。草刈は「このような姿で三人並ぶのは初めて。昔の写真と比べてみたいと思い、すぐ出てきたのが、思い出深いお祭りの時の写真でした」と説明し「お神輿を担ぎながら水をかけられ、ずぶ濡れ。終わる頃には体が冷え切ってブルブルと震える始末。みんな不機嫌そうなのは、寒かったからです 3番めの妹は、本気で怒っている笑」とほほ笑ましいエピソードを明かした。
しょうこお姉さんはそっくりすぎる母も顔出し！
■みちょぱ
モデルでタレントのみちょぱこと池田美優は「2.3歳頃のプリクラが出てきた。かわいい自分」と添え、母親と2人で撮影したプリクラを公開。みちょぱはカメラを見つめてニッコリとほほ笑んでおり、プリクラには「みゆう」「ママ」という手書きの文字が添えられている。みちょぱは「ママ真顔すぎないか？」というツッコミも添えた。ファンからは「天使すぎる」「ママ、みちょぱと士門くんを足したお顔してる」「可愛すぎて滅」「めっちゃ似てる」などの声が集まっている。
■はいだしょうこ
歌手のはいだしょうこは自身の誕生日に「また一つ、歳を重ねることができました。一生懸命産んでくれた母にも感謝です」とつづり「『母と私』そして、家族写真」「父、母、姉、わたし」と幼い頃の写真を公開。母親が幼いはいだを抱っこしている写真や、幼いはいだが雪の中で座っている写真、クリスマスの写真などを続々投稿した。コメント欄には「お母様と瓜二つですね」「お母様そっくりですね」「美しすぎる」などの声が寄せられた。
■アンジェラ・アキ
歌手のアンジェラ・アキは、自身のInstagramに子どもの頃の写真をアップし、デビュー前の思いや「手紙」を作ったときの思いを告白。アンジェラは「手紙」を作った頃は30歳になったばかりで、10代の自分にメッセージを送りたくてピアノに向かったと明かした。
アンジェラは「今は、外からの評価が自分の価値そのものだと信じていた30歳の自分にも『そのままの自分でいいんだよ』と伝えてあげたいです」とつづり「そして、ハーフであることが嫌でたまらなかった子供の頃の自分にも、『そのままのあなたは何ひとつ劣っていないんだよ』と抱きしめてあげたい」と思いを明かした。写真の幼いアンジェラは、椅子に座ってカメラをまっすぐに見つめほほ笑んでいる。
引用：「Cocomi」Instagram（@cocomi_553_official）
「本田真凜」Instagram（@marin_honda）
「草刈民代」Instagram（@tamiyo_kusakari_official）
「みちょぱ」X（@michopaaaaa）
「はいだしょうこ」Instagram（@haida_shoko）
「アンジェラ・アキ」Instagram（@angelaaki_official）
【写真】キュートから笑える姿まで！ Cocomi、本田三姉妹ら女性芸能人の幼少期ショット
■Cocomi
工藤静香と木村拓哉の長女でフルート奏者のCocomiは、工藤の誕生日にInstagramを更新。「今日はギャルの誕生日です！！ いつもてんちー」と感謝をつづり、自身の幼少期のショットを公開した。Cocomiが「※写真は油絵を描いてる時にちょっかい出してる図になります」と注釈しているとおり、真剣にカンバスに向き合っている工藤の背後で、幼いCocomiが変顔をしているというほほ笑ましい写真となっている。
本田真凜は、末っ子の本田紗来の誕生日に「19歳だと！！？ 末っ子紗来おめでとう！ 懐かしい写真たちを添えて」と本田望結を含めた姉妹3人で撮影したショットなどを続々投稿。幼い紗来を真凜と望結で挟んでいるショットや、2人でのプリクラ、躍動感あるショット、幼い紗来がお弁当を食べているショットなどを公開した。真凜の愛情あふれる投稿に、コメント欄には「癒される」「本当に素敵な姉妹」「小さい頃が懐かしいですね」などの声が集まっている。
■草刈民代
女優の草刈民代は自身のInstagramにて「姪の奈津子の結婚式がありました」とつづり、結婚式での姉妹の3ショットと、幼い頃の3ショットを公開。草刈は「このような姿で三人並ぶのは初めて。昔の写真と比べてみたいと思い、すぐ出てきたのが、思い出深いお祭りの時の写真でした」と説明し「お神輿を担ぎながら水をかけられ、ずぶ濡れ。終わる頃には体が冷え切ってブルブルと震える始末。みんな不機嫌そうなのは、寒かったからです 3番めの妹は、本気で怒っている笑」とほほ笑ましいエピソードを明かした。
しょうこお姉さんはそっくりすぎる母も顔出し！
■みちょぱ
モデルでタレントのみちょぱこと池田美優は「2.3歳頃のプリクラが出てきた。かわいい自分」と添え、母親と2人で撮影したプリクラを公開。みちょぱはカメラを見つめてニッコリとほほ笑んでおり、プリクラには「みゆう」「ママ」という手書きの文字が添えられている。みちょぱは「ママ真顔すぎないか？」というツッコミも添えた。ファンからは「天使すぎる」「ママ、みちょぱと士門くんを足したお顔してる」「可愛すぎて滅」「めっちゃ似てる」などの声が集まっている。
■はいだしょうこ
歌手のはいだしょうこは自身の誕生日に「また一つ、歳を重ねることができました。一生懸命産んでくれた母にも感謝です」とつづり「『母と私』そして、家族写真」「父、母、姉、わたし」と幼い頃の写真を公開。母親が幼いはいだを抱っこしている写真や、幼いはいだが雪の中で座っている写真、クリスマスの写真などを続々投稿した。コメント欄には「お母様と瓜二つですね」「お母様そっくりですね」「美しすぎる」などの声が寄せられた。
■アンジェラ・アキ
歌手のアンジェラ・アキは、自身のInstagramに子どもの頃の写真をアップし、デビュー前の思いや「手紙」を作ったときの思いを告白。アンジェラは「手紙」を作った頃は30歳になったばかりで、10代の自分にメッセージを送りたくてピアノに向かったと明かした。
アンジェラは「今は、外からの評価が自分の価値そのものだと信じていた30歳の自分にも『そのままの自分でいいんだよ』と伝えてあげたいです」とつづり「そして、ハーフであることが嫌でたまらなかった子供の頃の自分にも、『そのままのあなたは何ひとつ劣っていないんだよ』と抱きしめてあげたい」と思いを明かした。写真の幼いアンジェラは、椅子に座ってカメラをまっすぐに見つめほほ笑んでいる。
引用：「Cocomi」Instagram（@cocomi_553_official）
「本田真凜」Instagram（@marin_honda）
「草刈民代」Instagram（@tamiyo_kusakari_official）
「みちょぱ」X（@michopaaaaa）
「はいだしょうこ」Instagram（@haida_shoko）
「アンジェラ・アキ」Instagram（@angelaaki_official）