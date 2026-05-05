錦織圭という奇跡【第25回】

伊藤竜馬の視点（３）

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◆伊藤竜馬の視点（１）＞＞小５の錦織圭を見て「なんや、この子!?」の衝撃

◆伊藤竜馬の視点（２）＞＞「まじ強い」って言われてちょっと興奮した

元世界ランキング60位。武器は『ドラゴンショット』の異名を取った右腕からの超剛球。その武器をふるい、当時世界4位のスタン・ワウリンカ（スイス）を打ち破ったこともある。

現在37歳の伊藤竜馬さんは、錦織圭とともに日本男子テニスの黄金世代を形成したひとりだ。



練習に励む若かりし日の錦織圭 photo by AFLO



2024年に一線を退いたあとは、望月慎太郎ら日本のフロントランナーから未来を担うジュニアまで、幅広い世代の選手たちを指導。コーチとしての伊藤さんは、現役時代の豪放磊落（ごうほうらいらく）なイメージとはやや異なり、選手の特性を見極める精緻な視線と、繊細な気配りで知られる。

選手時代の伊藤さんは、錦織とコート内外で多くの時間をともにし、公式戦で対戦もした。今は指導者や解説者としても活躍する元世界60位は、『テニスプレーヤー錦織圭』の強さの本質をどこに見出しているのだろうか？

「まずは、誰もが言うことだとは思いますが、ボールのとらえ方がいいですよね」

伊藤さんが、解説する。

「ボールへの入り方とか、『当て感』がほかの人とは違う。表現が難しいんですが、ボールをすごく厚いグリップで当てる能力が高い。しっかりとボールをつぶし、反発力を生かしてドンと強いショットを打つような、独特の感覚を持っているなといつも感じています。

そんな打ち方ができるのは、フットワークがいいからでもあると思います。どんなボールに対しても、しっかりうしろに入っている。

加えて、ラリー中に浅くなったボールへの入りがとても早い。だから多少パワーがなくても、相手に与える時間を短くすることで、スピードがあるショットに感じさせることができるんです」

ボールをとらえるタイミングが早いため、対戦相手には、実際のスピードよりもボールが速く感じられる。錦織から受ける重圧や焦燥は、対峙したことがある者だからこそ知る体感だろう。

錦織最大の弱点と言われるサーブに関しても、伊藤さんは、攻略する難しさを明かす。

「早いタイミングで相手をどんどん追い詰めていくのが、圭はすごくうまい。サーブにしても、スピードがあるわけではないんですが、サーブからの3球目のクオリティがほかの人に比べてすごく高い。

深いリターンに対しても下がらずに、ポンっとラケットで合わせて返すんですね。そのショットの選択肢も多いし、セレクションも実に的確。空間をうまく使いながら相手のリズムを崩せるのは、彼の大きな武器ですよね」

【圭は練習より試合をしたい選手】

錦織の強さを表現する際に、「センス」や「創造性」はよく用いられる言葉である。では、そのような「独特の感覚」は、いかにして培（つちか）われるものなのだろうか？ 指導者としての経験や信念も投影するかのように、伊藤さんは次のように分析した。

「僕が初めて圭の試合を見たのは、彼が小学5年生の時。その当時から、今と同じようなテニスをしていました。よく、圭が強くなれたのはIMGアカデミーに行ったからだと言われますが、彼のテニスの基礎はその前からできていたと思うんです。

そこはおそらく、彼が子どもの頃に教わっていた島根のコーチがすばらしかったんじゃないかと思いますね。最初から左右の動きだけではなく、前後の動きも取り入れた練習をしていたから、今があるのだろうなと。

僕らが子どもの時代は、練習といえば左右の振り回しが多かったと思うんですね。特に大きなテニスクラブだと、どうしても全体練習が多くなるので、そうなりがちだった。だから横の動きは強くても、前の空間を使う選手は少なかったように思います。

ドロップショットの練習も、あまりやらなかった。そもそもドロップショットを打つことは、『逃げ』みたいな風潮もあったんです。

そんな時代にもかかわらず、圭はきっと『ドロップショットもどんどん打っていいよ』という雰囲気のなかで練習できていたんじゃないでしょうか。コートを広く使えるのは、コーチとの出会いもよかったんだろうなと思います」

天からのギフトのように見える創造性やセンスも、日々の積み重ねで習得したスキルでもある。伊藤さんがそのように感じる理由は、直に見てきた錦織の練習風景にもあるようだ。

「練習での圭は、同じメニューを繰り返しやることは少なかったように見えました。自分のことを『飽き性』だと言っていましたね。だから練習でもいろんなパターン練習をしていたし、それが試合でも生きているんだと思います。

基本的に圭は、やっぱり練習より試合をしたい選手だとは思います。試合の時の圭は、すごく楽しそうに見えますもん。圭は駆け引きが好きだと思うので、実戦でその楽しさを味わいたいと思っているとは思います」

【圭はボールを打つ時に『間』がある】

いかに才能があろうとも、技の習得には反復練習は不可欠だ。その練習を単なる「繰り返し」ではなく、興味深いものになるよう工夫する能力。それもおそらくは、テニスプレーヤー錦織圭の稀有なる才能なのだろう。

現在はジュニアや若手を導く立場の伊藤さんは、錦織圭を間近に見てきた経験や知識を、指導に生かすことはあるのだろうか？

しばし考え、伊藤さんが答える。

「全部はマネできないと思うんですけど、やっぱりフットワークや、ボールに対しての入り方は参考になると思います。

たとえば、ちゃんとボールのうしろに体を入れて、しっかり体重移動をしながら打つこと。すごく基本的なことですが、圭はそれをやっていたと思うんです。

圭の場合は、打つ時に『間』があるんですね。間があるからこそ、打つショットの選択肢が増える。その間というのも、すばやくボールのうしろに入っているから作れる。だから僕が指導するときにも、少しでもいいから『間』を作ってから踏み込んで打つように、とは言うようにしています」

伊藤さんは現役時代から、錦織の試合や練習を見るのがとても好きだったという。「見ていて楽しい。純粋にファンみたいな感じでした」とも。

その時に感じた『錦織圭のテニスの魅力』は、伊藤さんのなかに息づいている。そして彼の指導を介し、後進たちにも伝わっていくはずだ。

（つづく）

◆伊藤竜馬の視点（４）＞＞「うつ病」を察して「大丈夫？」とメッセージ

【profile】

伊藤竜馬（いとう・たつま）

1988年5月18日生まれ、三重県員弁郡北勢町（現・いなべ市）出身。9歳からテニスを始め、大阪・長尾谷高時代は数々の国内ジュニアタイトルを制し、2006年にプロ転向を表明する。2008年からATPツアー参戦を開始し、2011年の全米オープンにてグランドスラム初出場。2012年のロンドンオリンピック日本代表に選出される。2024年4月に現役引退を発表し、10月でラストマッチを終える。ATPランキング最高60位。ATPチャレンジャー通算7勝。身長180cm。