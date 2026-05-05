「中日７−３阪神」（４日、バンテリンドーム）

虎が名古屋で竜に今季初黒星を喫した。悔しい逆転負けの中、阪神・藤川球児監督（４５）は異例の行動に出た。初回、今季初めてマウンドへ向かい、３点のリードを吐き出して苦しむ門別へ猛ゲキを飛ばした。尻上がりに調子を上げた左腕は５回７安打５失点で黒星。試合後、指揮官は左腕に奮起を求め「また明日、ニューゲームですね」と切り替えを強調した。

湧き出る感情を抑えることなく、藤川監督がマウンドに足を向けた。投手交代を含めて今季初めて見せた光景。異例の猛ゲキで先発・門別の背中を押した。両リーグ最速の２０勝到達はならず、大敗に終わった試合後は厳しい表情。再調整が決まった左腕に奮起を求めた。

「今後、自分の中で磨いてくれたらいいと思います」。大きかった期待の分だけ言葉にも怒りがにじんだ。初回、３点を先制した直後のマウンド。先頭・カリステに初球の１４７キロを狙われ、右中間フェンス直撃の二塁打を浴びる。続く福永には１ボールからの２球目、直球を中前に運ばれた。

わずか３球で１点を返されると、続く村松を歩かせ一、二塁。ここで細川には２ボールから、ツーシームを右中間スタンドまで運ばれた。一挙４失点で３点あったリードが消滅。３本の安打はいずれも初球ストライクで、初登板の緊張をほぐす間もなかった。１死後、ボスラーにも右翼線二塁打を浴びると、藤川監督がマウンドに向かった。

「割り切って変化球を思い切り腕を振ってこい」。ここまでの１７球に問題点を感じ取った。変化球に対する自信のなさから直球を狙われ、その後は苦し紛れの変化球を痛打される悪循環。４月２８日のヤクルト戦（神宮）で、才木に「１軍では最高のパフォーマンスを見せにいく姿が必要だ」と話したように、門別には直ゲキで気迫を求めた。

この叱咤（しった）から続く１死二塁を切り抜けると、二回も２死満塁をしのぐなど尻上がりに調子を上げた。ただ、５回７安打５失点で敗戦。左腕は現在地を見つめた。「変化球でもっと腕を振ることを意識してから良くなった。また一からやり直し、次はあんな投球をしないようにしたい」。将来のエース候補としても期待される２１歳の逸材。マウンドで得た課題は成長の糧になる。

流れを失った試合に打線も二回以降は沈黙。相手先発の中西にプロ初勝利を献上し、開幕から続いた対中日の連勝も６で止まった。５日の第２戦の早川も今季初先発の投手。勝ちながら育てる戦いは続く。藤川監督は前を向き切り替えを強調した。「また明日、ニューゲームですね」。失敗や敗戦の悔しさを糧に、勝利の喜びを収穫に進む１４３試合。全てを背負ってまた新たな１日を戦う。

◆藤川監督がマウンドへ 昨年６月１４日楽天戦（楽天モバイル）で、就任以来初めて試合中にマウンドへ向かった。同点に追いついた直後の九回裏に、漆原が登板。先頭の浅村に四球を与え、犠打を決められ１死二塁のピンチを招く。続くゴンザレスへカウント１−１となったところで、マウンドへ。「どんどん勝負していくように」。奮起した漆原は、無失点で１イニングを投げ切ったが、試合はサヨナラ負けとなった。