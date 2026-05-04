◇パ・リーグ オリックス―ロッテ（2026年5月4日 京セラD大阪）

元日本テレビアナウンサーでタレントの上田まりえ（39）が4日、オリックス対ロッテ戦（京セラドーム）で開催された「牛牛牛（ギュギュギュ）っと鳥取デー」の始球式に登場した。

左腕から投じた山なりのボールは惜しくもホームベース手前でワンバウンド。「野球が好きすぎて緊張しました。デキは50点。でも始球式の夢がかなった。野球と鳥取のおかげです。泣きそう」と語った。

この日は鳥取県がゲームスポンサー。同県境港市出身の上田は中学の頃から野球が大好き。「野球と結婚して“野球まりえ”になりたかった」という謎の夢があった。始球式は22年6月にソフトボール女子JDリーグ・トヨタ対日立戦で経験したが、その時は下からの投球。捕手は夫でトヨタ自動車のトヨタイムズでディレクターを務める竹内大助氏。中京大中京高、慶大、トヨタ自動車で左腕として活躍。19年から3年間、慶大助監督を務めた“夫婦間ピッチ”だった。

硬式球での初の始球式は、17年通っているジムで投球練習を入念にこなし、準備万端。だが、ストライクへあとわずかだったため「来年も鳥取デー。よろしくお願いします」と再登板をお願いしていた。