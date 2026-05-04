ことしの米沢市の二十歳の集いの対象者は2005年4月2日から2006年4月1日に生まれた761人で、4日の式典にはおよそ500人が参加しました。



参加者「二十歳になった実感はないが着物を着て親に見てもらったり祖母も喜んでくれたりして二十歳になったと実感した」「今現場職なので親方になりたい」



式では、近藤洋介市長が自身が国政選挙で3度落選したことに触れ出席者に対し失敗から学ぶ大切さを伝えました。





近藤洋介市長「何度でも失敗をしてほしい二十歳の皆さん、人生は敗者復活戦の連続挑戦し経験を重ね豊かな人生を歩んでほしい」二十歳の誓いでは代表者が地元・米沢市に恩返しをしたいとの決意を示しました。江川舞花さん「一度離れて地元を遠くから見つめ直したとき、仲間と笑いあった記憶や地域の方々が当たり前のように注いでくれた優しいまなざしがあふれていることに気が付いた」上野能登さん「これまで私たちを育て支えてくれたこの地域に今後は私たちの世代だからこそ持てるような価値観、視点を還元し次の世代へとつないでいけるようにまい進していく」式典後に開かれたトークセッションでは川西町の農業・米利休さんが「失敗してもやり直せる。やりたいことに挑戦してほしい」などと呼び掛けていました。