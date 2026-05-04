◆パ・リーグ オリックス―ロッテ（４日・京セラドーム大阪）

オリックス・九里亜蓮投手が、試合前に「とっとりふるさと大使」任命式に出席した。この日は鳥取県がゲームスポンサーとなり「牛牛牛（ギュギュギュ）っと鳥取デー」として開催。米子市出身の右腕は県からの要請を快諾し、元横綱の照ノ富士やココリコ遠藤章造らが名を連ねる大使に、野球界からは初めて任命された。

幼少期は同県の大山乳業農業協同組合が製造する「白バラ牛乳」を１日２本飲んでいたといい、身長１８８センチの立派な体に成長。平井伸治知事からは「プロ野球界からいよいよ、こうやって（大使に）入っていただくことになりました。鳥取にはいいところ、おいしいものがいっぱいありますので、これからもぜひ頑張っていただきたいと思いますし、いろんなサポートをいただければ。鳥取砂丘がついていますので“砂丘三振”です！」と、ユニークな言葉とともに、白バラコーヒーのプロテイン、そして名刺が渡された。

九里は「大山には有名なスキー場もあるし、ゴルフ場もあるし、海もあるし、温泉もある。そういうところの魅力を伝えていければ。大山の中に牧場があって、そこのソフトクリームが食べたい。めっちゃおいしいです」と早速、大使として地元をＰＲ。最後は、鳥取の子どもたちに向け「夢を諦めずに一生懸命、そこに向かってやればかなうと思う。自分で見つけた夢というのは、本当に誰に何を言われようが諦めず、そこに向かって突き進んでいってほしいと思います」と、メッセージを送った。