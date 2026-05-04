気温が高くなり、1日の中で温度差が大きくなる日が続いています。

【写真を見る】春に要注意「寒暖差アレルギー」症状や対策は？【ひるおび】

気象予報士 森朗氏：

アップダウンが激しいんですよね。

先週からみますと、日によって日中でも20℃を下回る日もあれば、1日の間でも気温が上がったり下がったりという日もありまして、こうなると体調を崩す可能性も出てきます。

春も注意 寒暖差アレルギー

寒暖差アレルギーとは、朝晩と日中の気温差が7℃以上ある日に、自律神経の乱れによって発症する体調不良を指します。

赤坂おだやかクリニックの総合内科専門医、井上宏一氏によると、

「秋に多いイメージのある寒暖差アレルギーですが、春も気温差が大きい時期があり要注意」だと話します。

寒暖差アレルギーの症状は、主に3つあります。

▼風邪のような症状（軽症なら鼻水・鼻づまり、重くなると発熱も）

▼頭痛

▼倦怠感（肩こりなどであらわれるケースも）

対処法について、井上医師に聞きました。

≪気温が下がるとき≫

朝から夜にかけて気温が下がり寒くなることがわかっている時は、「首」や「手首」、「足首」を露出しない服装を選ぶ。

≪気温が上がるとき≫

汗をかいた後の体温低下が危険なので、可能なら着替えを持って行く。

エアコンの効いた室内や電車内で羽織れるものを持っていく。

気象予報士 森朗氏：

この先の東京の週間予報をみても、高い時には26、7℃まで上がるんですよね。

でも最低気温が15、6℃ですから、この温度差でやはり影響は出てきそうです。

晴れの日の方が、一日の温度差が大きくなりやすいんですよ。

逆に雨が降ると温度差が小さくなるんですけども、温度差がなくなる頃にはもう梅雨入りとなります。

（ひるおび 2026年5月4日放送より）