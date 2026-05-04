気象予報士・吉田ジョージさん、死去 56歳「番組出演後に倒れ意識不明のまま…」 東海テレビ『スイッチ！』などで活躍
タレントで気象予報士の吉田ジョージさんが3日、亡くなったことが分かった。56歳。所属事務所・オフィスキイワードが4日、発表した。
【写真】この後まさか…倒れる直前に東海テレビ『スイッチ！』と記念撮影した吉田ジョージさん＆事務所の発表全文
同社は、代表取締役・上田彰氏名義で、SNSで【訃報のお知らせ】と題した文書を発表。「弊社所属タレントの吉田ジョージが 令和8年5月3日に逝去いたしました。享年56歳でした」と発表。「4月17日 東海テレビの番組出演後に倒れ意識不明のまま帰らぬ人となりました事をご報告いたします」と経緯を伝えた。
続けて「あまりに突然の訃報に 所属タレント・スタッフ一同 未だ信じがたい思いでおります」とし、「生前 吉田ジョージを温かく応援してくださったファンの皆様 関係者の皆様に 心より御礼申し上げます」と結んだ。
吉田さんは、1970年4月9日生まれ、千葉県出身。気象予報士資格取得し、『スーパーニュース』（東海テレビ）、『ニュースBIZ』（テレビ大阪）などでお天気キャスターを歴任。一方で、お天気漫談にも取り組み、2004年・06年・07年・09年・14年・16年「R-1ぐらんぷり」2回戦進出。06年には「お笑い尼崎大賞」参加273組中の14組に選ばれ、尼崎信用金庫理事長賞を受賞した。
【写真】この後まさか…倒れる直前に東海テレビ『スイッチ！』と記念撮影した吉田ジョージさん＆事務所の発表全文
同社は、代表取締役・上田彰氏名義で、SNSで【訃報のお知らせ】と題した文書を発表。「弊社所属タレントの吉田ジョージが 令和8年5月3日に逝去いたしました。享年56歳でした」と発表。「4月17日 東海テレビの番組出演後に倒れ意識不明のまま帰らぬ人となりました事をご報告いたします」と経緯を伝えた。
吉田さんは、1970年4月9日生まれ、千葉県出身。気象予報士資格取得し、『スーパーニュース』（東海テレビ）、『ニュースBIZ』（テレビ大阪）などでお天気キャスターを歴任。一方で、お天気漫談にも取り組み、2004年・06年・07年・09年・14年・16年「R-1ぐらんぷり」2回戦進出。06年には「お笑い尼崎大賞」参加273組中の14組に選ばれ、尼崎信用金庫理事長賞を受賞した。