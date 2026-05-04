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【終点探訪】銚子電鉄の終点で見つける謎の廃墟と変な神社

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ヅカ -新たな視点のディープ観光」が「【外川駅】関東最東端崖っぷち終点には一体何があるのか【銚子電鉄】」を公開しました。動画では、関東最東端を走る銚子電鉄の終点・外川駅周辺の、ディープな観光スポットを巡る様子を紹介しています。



旅の起点はJR銚子駅。レトロな雰囲気漂う銚子電鉄に乗り込み、終点の外川駅を目指します。木造の味わい深い外川駅に到着すると、周辺にはのどかな住宅街が広がります。



その後、海岸線へ向かうと、高台に巨大な魚のオブジェを発見します。そこは「長九郎稲荷神社」で、タイとサンマが乗ったユニークな鳥居や、カラフルな社殿、手作りの賽銭箱が目を引きます。しかしそれらは潮風にさらされ、ボロボロに風化しているのです。さらに住宅街を進むと、「西宮神社」の敷地内にそびえ立つコンクリート造りの奇妙な廃墟が現れます。中に入ると、天窓から光が差し込む不思議な空間が広がっており、ヅカさんは「もはや無料の博物館ですね」と感想をこぼしました。



散策の最後は、「銚子トキヨリカフェ」で昔ながらのプリンをテイクアウト。海が見渡せる広場で、カラメルの苦味が効いたふんわりとしたプリンを味わいました。メジャーな観光地とは一味違う、独特の情緒が漂うディープな終点探訪は、週末の小旅行の計画を立てる上で参考になりそうです。