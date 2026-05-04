ピクサー・アニメーション・スタジオにとって4作目の長編アニメーションとなる『モンスターズ・インク』が、ゴールデンウィーク真っ只中の5月4日にTBS系で放送される。

参考：『モンスターズ・ユニバーシティ』はなぜ異色作に？ “成功しない”前日譚を描いた衝撃

2001年に公開された本作は、ピクサー作品の中でもとりわけ“発想力”の魅力が前面に出た一本である。発想力の豊かさをひとつの作品として形にし、大人子ども問わず夢を与えた功績が評価され、第74回アカデミー賞の長編アニメ映画賞ほか数部門にノミネートされ、主題歌賞を受賞した。

ピクサーの特徴としてしばしば語られるのは、子どもの視点に根ざした想像力の拡張だ。たとえば『トイ・ストーリー』シリーズが、おもちゃは持ち主の見ていないところで生きているという発想から世界を立ち上げたように、本作もまた、子どもが抱く「クローゼットの中には何かがいるかもしれない」という感覚を出発点としている。

そして特筆すべきは、その想像を単なるイメージにとどめず、「ドア」という具体的な装置としてシステム化した点にある。無数の扉が格納された倉庫から、それぞれの子ども部屋へと接続される構造は、恐怖という曖昧な感情に物理的な回路を与える。誰しもが想像したことのある「回顧」「記憶」「心理」――それらがアイデアのもとになっているのは実にピクサー作品らしく、『モンスターズ・インク』はまさに名実ともに同社の看板作品といえる。

制作過程においても、このドアの仕組みは単なるファンタジーではなく、説得力あるロジックを備えた“システム”として設計されたとされる。コンベアで運ばれ、膨大な数が管理されるドアは、もはや魔法の小道具というよりも、異世界間を結ぶインフラに近い。これは、『トイ・ストーリー』において子ども部屋という限定された空間の裏側におもちゃたちの社会を見出した手つきと地続きでありながら、よりダイナミックに世界を外部へと開いていく試みでもある。つまり、個室の内側で完結していた想像力が、ドアを媒介に無数の場所と結びつき、ネットワークとして拡張されているのだ。まるでインターネットが普及した今、人々がパソコンやタブレットひとつで世界中の人間と繋がれるように。

さらに見逃せないのが、本作に通底する“労働”のモチーフだ。モンスターたちは会社に出勤し、日々のノルマをこなし、成績に一喜一憂する。その姿は、現代の観客にとってあまりにも見慣れた光景だろう。エネルギー産業としての恐怖ビジネス、効率化された生産ライン、上層部の思惑と現場の葛藤。ファンタジーの皮をかぶりながら、本作は極めて現実的な労働環境を描き出している。そうした構造の作品は今となっては多く存在していながらも、ピクサーが独自の世界観で描き出した手腕は、クリエイターの世界でいうならばパイオニア的な感動を呼び起こしただろう。

無数のドアが象徴するのは、世界の広がりであると同時に、価値観の可変性でもある。ひとつの扉を開けるたびに、別の可能性が現れる。恐怖が絶対的なものではなく、笑いへと転じうるように、私たちが当然だと思っている仕組みもまた、書き換えられる余地を持っている。『モンスターズ・インク』は、そのことを軽やかに、しかし確かな手触りで示してみせる。ピクサーらしい想像力の飛躍は、単なる驚きにとどまらず、現実を見つめ直す視線へと接続されているのだ。

現在、ピクサーの世界観をリアルに感じ取ることができる『ピクサーの世界展』が東京（豊洲）のCREVIA BASE Tokyo（クレヴィアベース トーキョー）にて開催中。「かわいくてちょっとこわい」サリーとマイクに会いに行ってみてはいかがだろうか？ （文＝安藤エヌ）