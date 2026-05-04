『豊臣兄弟！』「知ってる史実と違う！」 ネット驚きの新解釈シーン
俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00）第17回「小谷落城」が3日に放送された。戦国の激変を一気に描く中、浅井長政の最期を巡る大胆な演出が視聴者の大きな反響を呼んだ。
【写真】「史実と違う！」とネット衝撃のシーン
本作は大河ドラマ第65作。天下統一を支えた豊臣秀長の視点から、兄・秀吉との“兄弟の軌跡”を描く。歴史の裏で政権を支えた補佐役の生き様が物語の軸となる。
第17回では、足利義昭（尾上右近）の要請を受けた武田信玄（高嶋政伸）が挙兵し、1572年に三方ヶ原で徳川家康（松下洸平）を撃破。だが信玄の急死で情勢は一変し、織田信長（小栗旬）は劣勢から巻き返す。義昭の追放、朝倉の滅亡と戦局は急転し、浅井長政（中島歩）は小谷城へ追い詰められる。
木下小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は市（宮崎あおい）らの救出を図るが、長政の決意は揺るがない。和睦交渉の場で長政は相撲勝負を提案し、兄弟を相手に圧倒。「勝った…わしは勝ったんじゃ」と叫び、信長への執念と誇りをにじませた。
その後、長政は市に三姉妹を託し、「そなたらしく、強く生きてくれ」と言葉を残す。小一郎が語る“月の物語”と重ねるように、長政は自刃。さらに本作では、市が自ら介錯するという異例の展開が描かれた。
史実とは異なる大胆な演出に、SNSでは「お市様が介錯するのすごい」「知ってる史実と違う！」「マジか…」「新解釈すぎる」「衝撃の回」「涙なしには見られない」など賛否含めた声が相次いだ。一方で「長政ロス」「中島歩の熱演に泣いた」といった反応も広がり、強い余韻を残した。
【写真】「史実と違う！」とネット衝撃のシーン
本作は大河ドラマ第65作。天下統一を支えた豊臣秀長の視点から、兄・秀吉との“兄弟の軌跡”を描く。歴史の裏で政権を支えた補佐役の生き様が物語の軸となる。
第17回では、足利義昭（尾上右近）の要請を受けた武田信玄（高嶋政伸）が挙兵し、1572年に三方ヶ原で徳川家康（松下洸平）を撃破。だが信玄の急死で情勢は一変し、織田信長（小栗旬）は劣勢から巻き返す。義昭の追放、朝倉の滅亡と戦局は急転し、浅井長政（中島歩）は小谷城へ追い詰められる。
その後、長政は市に三姉妹を託し、「そなたらしく、強く生きてくれ」と言葉を残す。小一郎が語る“月の物語”と重ねるように、長政は自刃。さらに本作では、市が自ら介錯するという異例の展開が描かれた。
史実とは異なる大胆な演出に、SNSでは「お市様が介錯するのすごい」「知ってる史実と違う！」「マジか…」「新解釈すぎる」「衝撃の回」「涙なしには見られない」など賛否含めた声が相次いだ。一方で「長政ロス」「中島歩の熱演に泣いた」といった反応も広がり、強い余韻を残した。