前日に暫定２位転落も首位はやはり譲らなかった鹿島。町田戦で光った鬼木達監督のマネジメント力とPK戦で選手にかけた言葉

前日に暫定２位転落も首位はやはり譲らなかった鹿島。町田戦で光った鬼木達監督のマネジメント力とPK戦で選手にかけた言葉