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5月4日（月）の「なるみ・岡村の過ぎるTV」で、総勢500人のナニワ夫婦を調査した「聞いてたんとちゃうやん！ランキング」ベスト３を発表！

夫婦において、最も避けたいことといえば「離婚」。大阪は“離婚大国”で、全国的にも離婚率が高い水準にある。番組では、これまでも夫婦が抱えるさまざまな悩みを取り上げ、調査してきた。結婚前に抱いていた淡い理想とのギャップに耐えられず、もがき苦しむ夫婦も少なくない。

そこで今回は、スタジオに吉本新喜劇きってのおしどり夫婦である、吉田裕＆前田真希夫婦、千葉公平＆鮫島幸恵夫婦を迎える。

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“吉本新喜劇のおしどり夫妻”として呼ばれた２組だが、なるみは、「吉田裕のところは前からちょっとおかしいなと思ってた」「真希ちゃんはもっとええ人がおると思う」とまで言い切る。一方、東京から大阪に拠点を移し、新喜劇で出会った鮫島と結婚した千葉は「僕なんか、築年数で言ったらボロボロ。こんなボロ屋に住んでくれてありがたいです」と14歳下の妻に感謝する。実際、新喜劇では内場勝則＆未知やすえ夫婦をはじめ、座員同士の結婚が多い。吉田と前田、千葉と鮫島は、いずれも夫が先輩、妻が後輩という間柄だが、結婚後の夫婦のパワーバランスを聞き出すと…？ さらに２人のなれそめや、周囲に公表する前の交際中の様子など、知られざる新喜劇の恋愛事情をツッコんでいく！

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そんな２組とともに見ていくのは、総勢500人のナニワ夫婦を調査した「聞いてたんとちゃうやん！ランキング」ベスト３。

妻が夫に対し「結婚前に聞いていた話と違う」と思ったこと第３位には、妻たちが“あきれていること”がランクインする。これが原因なのか、近年、女性の浮気率が上昇傾向にあるという調査結果もあるほど。そこで、番組でおなじみ“京橋のご意見番”こと、ひろゆきさんに対策を聞いてみるが…。一方、夫から妻への第３位は、コミュニケーションに対する不満。夫婦の切ないLINE事情が明らかになる。

続いて、妻から夫への第２位には、お金の使い方について。特に、男性が最もお金をかける「趣味」が理解できない妻が多いようで…。また夫から妻への第２位は、見た目の変化について。夫たちは「体型が別人のように変わった」などとぼやくが、これには妻たちも黙っていない！

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スタジオでは、第２位にランクインした「お金の使い方」の話題に。鮫島は夫の趣味の多さや、家に続々と届く荷物への不満をもらす。

一方、「うちは大丈夫」という吉田に、前田は「お～い！」と即ツッコミ！ 実は吉田は、前田に内緒で“旧車”を購入していたという。しかも本人からではなく、マンションの管理人のひと言でバレたとか。家族で使うこともできない古い車を勝手に買っていたことに憤る前田。そこへすっちーが追い打ちをかけるように、吉田の最新の買い物を暴露する！ さらに、吉田が家族のためにと言って買い揃えたキャンプ道具が、すべてソロキャンプ用だったことも判明。吉田は必死に言い訳するが…。

なるみ・岡村隆史MCの「なるみ・岡村の過ぎるTV」（ABCテレビ）は毎週月曜よる11時17分放送。４日（月）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。