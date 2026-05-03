新日本プロレス３日の福岡国際センター大会で、ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者の辻陽太（３２）が米国・ＡＥＷのアンドラデ・エル・イドロ（３６）に敗れ、ベルトを失った。

当初挑戦が決定していたゲイブ・キッド（ＡＥＷ）が負傷欠場。その代打として２月の米ニュージャージー大会で下したアンドラデのリマッチを受けて立った辻は、２０分過ぎから怒涛の猛攻を仕掛けた。雪崩式スパニッシュフライを決めると、ジャンピングニーからシルバーライニング（変型バスター）で攻勢に出る。

ジーンブラスターをカウンターのローリングバックエルボーで迎撃されダブルダウンとなったものの、立ち上がって激しい打撃戦を展開。押さえ込みの応酬から、ボディ

ーアタックにカウンターのジーンブラスターをさく裂させる。

シャドードライバー、ハンマーロックＤＤＴ、ダブルアーム式カナディアンデストロイヤーと大技連発で反撃に出たアンドラデに対し、辻はジャンボスープレックスから逆エビ固めで捕獲し応戦する。しかし、これをロープに逃れられると、コーナー上の攻防から何とＤＤＴで頭部を鉄柱に強打させられてしまう。破天荒な一撃でグロッギー状態となり、メッセージ（変型ネックブリーカー）で３カウントを奪われてしまった。

４月両国大会でカラム・ニューマンに敗れ、ＩＷＧＰヘビー級王座から陥落。この日の敗戦によりわずか１か月で２本のベルトを失った辻は「今日は俺が負けた。ただそれだけのことだ。ついに２本失っちまったな。でもさ、俺がやることは変わらない。常に新日本プロレスのレスラーであるならば、ＩＷＧＰを取り戻すだけだ」と逆襲を誓っていた。