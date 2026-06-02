新型パジェロのティザー画像［2026年5月29日開催の三菱「新中長期ビジョン」発表資料より］ くるまのニュース

マスコミ関係者は立ち入り禁止...実際にパジェロを見たファンの生の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 三菱を象徴するクロスカントリーSUV「PAJERO」が復活すると表明した
  • 29日から31日までのイベントで、マスコミ関係者は一切立ち入り禁止
  • だが、実車を見た来場者からは興奮冷めやらぬ声が多く寄せられた
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