個人向け国債の固定3年・5年 vs 変動10年 どっちを選ぶ？金利上昇時の判断ポイント
個人向け国債には、固定金利型と変動金利型の2つのタイプがあります。どちらも元本保証で安全性は高いものの、金利の決まり方が異なるため、選び方が重要になります。
一方、変動金利型は10年物が中心で、市場金利に応じて半年ごとに利率が見直されます。金利が上昇すれば受け取る利息も増えるため、インフレや金融政策の変化に対応しやすい点が特徴です。最低金利も設定されているため、極端に利息が減る心配は抑えられています。
今後さらに金利が上がる場合、固定型ではその恩恵を受けられませんが、変動型であれば利息が増えていきます。特に長期的な資産運用を考える場合には、変動型のメリットが活きやすくなります。
ただし、必ずしも変動型が常に有利とは限りません。景気が悪化し、再び金利が低下する局面では、固定型の方が有利になる可能性があります。また、固定型は期間が短いため、資金の使い道が決まっている場合にも適しています。
重要なのは、「どちらが正解か」ではなく、「自分の資金の目的や期間に合っているか」です。金利環境を意識しつつ、無理のない範囲でバランスよく選ぶことが、安定した資産運用につながります。
▼個人向け国債の固定金利型の商品情報
・満期：固定3年（3年満期）、固定5年（5年満期）
・金利：固定金利（発行時に決定し満期まで変わらない）
・購入単位：1万円から（1万円単位）
・発行：毎月発行（発行日は毎月15日前後）
・中途換金の要件：発行から1年経過後に可能（ただし直前2回分の各利子（税引前）相当額×0.79685が差し引かれる）
▼個人向け国債・変動10の商品情報
・満期：10年
・金利：変動金利（半年ごとに見直し、最低金利0.05％保証）
・購入単位：1万円から（1万円単位）
・発行：毎月発行（発行日は毎月15日前後）
・中途換金の要件：発行から1年経過後に可能（ただし直前2回分の各利子（税引前）相当額×0.79685が差し引かれる）
文：田代 昌之（金融文筆家）
新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。
(文:田代 昌之（金融文筆家）)
固定金利型と変動金利型の基本固定金利型は、購入時に決まった金利が満期まで変わらないのが特徴です。主に3年や5年といった比較的短い期間の商品が中心で、将来の利息が確定しているため、安心して保有できます。金利が下がる局面では、当初の金利を維持できるため有利に働きます。
金利上昇局面では変動型が有利2025年以降、日本の金利を決める日本銀行が政策転換したこともあって、金利は上昇傾向にあります。このような金利上昇が意識される局面では、一般的に変動金利型が有利と考えられます。
今後さらに金利が上がる場合、固定型ではその恩恵を受けられませんが、変動型であれば利息が増えていきます。特に長期的な資産運用を考える場合には、変動型のメリットが活きやすくなります。
ただし、必ずしも変動型が常に有利とは限りません。景気が悪化し、再び金利が低下する局面では、固定型の方が有利になる可能性があります。また、固定型は期間が短いため、資金の使い道が決まっている場合にも適しています。
迷ったら組み合わせも選択肢初心者にとっては、「将来の金利を予測するのは難しい」と感じることも多いでしょう。その場合は、固定型と変動型を組み合わせて保有するのも1つの方法です。例えば、短期資金は固定型、中長期資金は変動型といった形で使い分けることで、金利変動の影響を分散できます。
重要なのは、「どちらが正解か」ではなく、「自分の資金の目的や期間に合っているか」です。金利環境を意識しつつ、無理のない範囲でバランスよく選ぶことが、安定した資産運用につながります。
▼個人向け国債の固定金利型の商品情報
・満期：固定3年（3年満期）、固定5年（5年満期）
・金利：固定金利（発行時に決定し満期まで変わらない）
・購入単位：1万円から（1万円単位）
・発行：毎月発行（発行日は毎月15日前後）
・中途換金の要件：発行から1年経過後に可能（ただし直前2回分の各利子（税引前）相当額×0.79685が差し引かれる）
▼個人向け国債・変動10の商品情報
・満期：10年
・金利：変動金利（半年ごとに見直し、最低金利0.05％保証）
・購入単位：1万円から（1万円単位）
・発行：毎月発行（発行日は毎月15日前後）
・中途換金の要件：発行から1年経過後に可能（ただし直前2回分の各利子（税引前）相当額×0.79685が差し引かれる）
文：田代 昌之（金融文筆家）
新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。
(文:田代 昌之（金融文筆家）)