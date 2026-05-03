毎週日曜夕方5時30分から放送中の日本テレビ系「笑点」。本日5月3日（日）の放送回で、林家たい平が約7年ぶりに座布団を十枚獲得し賞品を受け取った。座布団十枚達成者は、2025年11月30日放送の立川晴の輔以来約5カ月ぶり、2026年初となる。

本日放送の大喜利開始時の座布団の獲得数は、たい平が八枚、晴の輔が七枚、三遊亭小遊三と桂宮治が四枚ずつ、三遊亭好楽が三枚、春風亭一之輔がゼロ枚でスタート。冒頭に司会の春風亭昇太が「みなさん、いい答えを言った方には座布団を差し上げます。悪い答えだと取ります。座布団十枚を獲得した賞品のキーワードは“宝の山”ということで、頑張ってください」と回答する笑点メンバーを激励。1問目「渋滞でも快適な車とはどんな車なのか」というお題に対して、一之輔が「渋滞でも快適な車…たった一枚でもいいから、座布団が敷いてある車」と自虐ネタで会場の笑いを誘い座布団を一枚獲得。一之輔に反撃の兆しが現れる。

二問目からはベテランの好楽と小遊三も上手な回答で座布団を一枚ずつ獲得し、たい平と晴の輔の枚数に迫る。すかさず、たい平が司会の昇太をヨイショした回答であざとく座布団を一枚獲得。すると、十枚まであと一枚を示す「白いリーチ座布団」が登場し、会場が大盛り上がり。そこでたい平は、リーチになったのにも関わらず攻めの回答でお得意の「ふなっしージャンプ」を披露するも、座布団を一枚取られてしまう。しかし、その後も果敢に攻めた回答で「白いリーチ座布団」を取り戻す。

そして、三問目「海賊になってお頭に良い報告をする」というお題で、たい平がお得意の「新何かあったのか劇場」ネタで昇太を弄る回答をするも今回の回答は気に入ったようで、約7年ぶりに座布団十枚を獲得。すると、番組60周年にちなんだ金色の60箱の“宝の山”が運ばれてくる。一つ目の箱を開けると高級帯が現れるも、他は空の箱だった。“他（た）空（から）の山”というオチにたい平はがっくしだったが、会場は爆笑に包まれた。

放送を見逃した方は、是非TVer（https://tver.jp/series/sri2z21ox3）にて。