佐久間大介がアニメTシャツ×ジャージに“バーキン”を合わせた私服を公開！スタイル抜群の全身ショットに「お顔もまとめ髪も天才」「どの角度から見てもかっこいい」「オシャレ」の声

【写真】佐久間大介の最新ショット／センスが光る過去の私服コーデ

Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新し、私服ショットを公開した。

■佐久間大介、ピンクヘア映える“ジャージマン”コーデ披露

佐久間は「久々のジャージマン！『ブラック・ジャック』のTシャツ可愛すぎてお気に入り！！激かわ～(^^)」というコメントを添え、7枚の写真を投稿。

ピンクヘアをすっきりまとめ、アイボリーのライン入りトラックジャケットを合わせたラフな私服スタイルを披露。インナーには『ブラック・ジャック』のグラフィックTシャツを着用し、遊び心のあるコーディネートに仕上げている。

ボトムスはワイドシルエットのブラックパンツで、白のスニーカーを合わせて抜け感をプラス。エルメスのバーキンをさらりと手にした姿も印象的だ。

正面に加え、うつむいた自然体のカットや、横顔ショット、後ろ姿までさまざまな表情を見せており、シンプルな空間の中で佐久間のスタイルと存在感が際立っている。

SNSでは「めちゃくちゃオシャレ」「どの角度から見てもかっこいい」「お顔もまとめ髪も天才」「ジャージまで着こなすとか最強すぎる」「どタイプ」「Tシャツかわいい」「なんでも似合う」といった声が寄せられている。

■ハイブランドもさらりと着こなす、過去の私服ショット