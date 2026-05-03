堀川未来夢が逆転で4年ぶりV 今季初出場の石川遼は24位
＜中日クラウンズ 最終日◇3日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞国内男子ツアーの最終ラウンドが終了した。首位と3打差で出た33歳・堀川未来夢が7バーディ・ボギーなしの「63」をマーク。トータル16アンダーで逆転し、4年ぶりの通算5勝目を果たした。
【写真】この力感で打ちたい… 石川遼のアプローチを後方から見ると
トータル15アンダー・2位に細野勇策。トータル13アンダー・3位タイに小平智と平本世中、トータル12アンダー・5位には片岡大育が入った。今年から米下部ツアーを主戦場にしている石川遼は、3バーディ・2ボギーの「69」。トータル5アンダー・24位タイで今季日本ツアー初戦を終えた。今大会の賞金総額は1億1000万円。優勝した堀川は2200万円を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
中日クラウンズ リーダーボード
堀川未来夢 プロフィール＆成績
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勝みなみがV争いへ 米女子メキシコ大会リーダーボード
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