◆ＪＡＢＡ選抜新潟大会 新潟選抜２―９巨人３軍（３日・ハードオフ新潟）

社会人野球のＪＡＢＡ選抜新潟大会に出場している巨人３軍は３日、予選リーグ３戦目の新潟選抜戦に望み、規定により８回コールドで９―２で勝利した。

社会人の一発勝負を経験して成長に役立てて欲しいとの首脳陣の意向で２軍から参加のドラフト６位ルーキー・藤井健翔内野手は「２番・ＤＨ」で出場。３回の第２打席で腕に死球を受けて代走を送られ交代したが幸い無事だという。

試合は「１番・遊撃」で出場の村山源内野手が２安打を放ち、今大会７打数５安打、打率７割１分４厘。「左に変更してから立岡コーチとともに色々なことを試して行く中で、フォームやスイングが徐々に良くなってきてました。試合でも結果が出るようになってきたので継続していきます」とコメントした。

村山は高卒３年目の育成選手。昨年８月２３日の３軍・東海大戦（Ｇ球場）の守備で一塁ベースカバーに入った際に走者と接触し、左肘脱臼骨折と左肘内側上顆剥離（じょうかはくり）骨折と診断された。

リハビリを進める中で、左腕の負担を減らすために右打ちから、人生初の左打ちへの転向を決断して挑戦している。立岡宗一郎３軍コーチも現役時代、負傷をきっかけに右打ちから左打ちに転向した経験があり、アドバイスをもらいながら取り組んでいる。

また、この試合では「３番・捕手」で出場した育成選手の坂本達也捕手が途中から中堅の守備に入った。

巨人３軍は予選３連勝で決勝トーナメント進出。４日は準決勝、勝てば決勝とダブルヘッダーで行われる。