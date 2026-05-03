ラブリ、第2子出産を報告「今回、夫と娘に見守られながら」
モデルでアーティストのラブリこと白濱イズミ（36）が3日、自身のインスタグラムを更新し、第2子出産を報告した。
【写真】愛娘もキス！ふっくらお腹を公開したラブリ
ラブリは「無事に誕生しました。母子ともに安定しており、穏やかな気持ちで産後一日目の朝を過ごしています」と伝え「今回、夫と娘に見守られながらの出産」と明かした。
続けて「もう訪れないこの瞬間を一緒に感じてほしくて最初の抱っこは娘に、そして夫に。その姿を見てはさらに忘れないように。10ヶ月間この子がお腹にいてくれたのか、こんな表情をしていたんだ、こうして動いてたのねと眺めるたび、それはそれはゆっくりと実感」と振り返り「どんな世界を私達に灯してくれるのかとても楽しみです」とつづった。
最後は「多くのメッセージもたくさんいただきありがとうございました」と感謝し「この場を借りてご報告させていただきます。イズミ」と結んでいる。
ラブリは1989年11月27日生まれ、愛媛県出身。O型。2012年12月〜15年11月、ファッション誌『JJ』の専属モデルを務める。19年11月、映像作家の米倉強太と結婚。弟は、GENERATIONS from EXILE TRIBEの白濱亜嵐。20年5月31日、第1子女児の出産を報告。昨年11月に第2子妊娠を公表していた。
【写真】愛娘もキス！ふっくらお腹を公開したラブリ
ラブリは「無事に誕生しました。母子ともに安定しており、穏やかな気持ちで産後一日目の朝を過ごしています」と伝え「今回、夫と娘に見守られながらの出産」と明かした。
続けて「もう訪れないこの瞬間を一緒に感じてほしくて最初の抱っこは娘に、そして夫に。その姿を見てはさらに忘れないように。10ヶ月間この子がお腹にいてくれたのか、こんな表情をしていたんだ、こうして動いてたのねと眺めるたび、それはそれはゆっくりと実感」と振り返り「どんな世界を私達に灯してくれるのかとても楽しみです」とつづった。
ラブリは1989年11月27日生まれ、愛媛県出身。O型。2012年12月〜15年11月、ファッション誌『JJ』の専属モデルを務める。19年11月、映像作家の米倉強太と結婚。弟は、GENERATIONS from EXILE TRIBEの白濱亜嵐。20年5月31日、第1子女児の出産を報告。昨年11月に第2子妊娠を公表していた。