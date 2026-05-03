◆米大リーグ ツインズ４―１１ブルージェイズ（２日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２日（日本時間３日）、敵地・ツインズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、２戦連発の８号ソロを放つと、１点を追う８回には同点の適時打も放った。５打数２安打２打点の活躍でチームの逆転勝ちに大きく貢献した。

０―１で１点を追う２回先頭の１打席目は、先発左腕・プリーリップと対戦して中飛。２―３となった４回先頭の２打席目も打ち損じの遊飛に倒れた。

それでも、２点を追う６回１死走者なしの３打席目には、２番手右腕・トパから特大弾を放った。カウント１―１からやや低めの９２・４マイル（約１４８・７キロ）シンカーを捉えると、中堅へメジャー移籍後自己最長となる飛距離４５３フィート（約１３８メートル）の８号ソロ。２試合連続弾で２戦３発となるアーチは、打球速度１１１・７マイル（約１７９・８キロ）、打球角度３３度と完璧に捉えて中堅へ運んだ。

さらに１点を追う８回無死一、二塁の４打席目には、右腕のガルシアから二塁手のグラブをはじく同点の中前適時打も放った。続くバーショも右前適時打を放ち、逆転につなげた。ブルージェイズはこの回、岡本の適時打から一気に大量８点を奪って試合をひっくり返した。

前日２日（同３日）の敵地・ツインズ戦では、メジャー初の１試合２本塁打を、同じくメジャー初の２打席連続弾を放った岡本。同点の４回先頭で勝ち越し弾となる６号ソロを左翼席に運ぶと、続く５回１死一塁では、打球角度２２度という弾丸ライナーを左翼席最前列に突き刺した。

試合後には「毎日練習を重ねてコーチと話しながらやっている。今日は捉えられて良かった」とうなずきながら、「毎日試合に出ているので、そこでじぶんのパフォーマンスを出せるように準備していきたいなと思っています」と気を引き締め直していた。